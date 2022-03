Rayco, sobre su renovación: "Estoy abierto a cualquier cosa para escuchar y hablar. Me siento feliz en Unionistas"

Rayco Rodríguez, jugador de Unionistas, ha concedido una entrevista a SALAMANCA AL DÍA en la que habla de toda la actualidad del club charro a pocos días para recibir en el Reina Sofía al Bilbao Athletic.

Estado físico: "Bien. Físicamente me encuentro bien. El otro día estuve descansando por un golpe que recibí en Vigo, ahora vamos a entrenar como siempre y a preparar el próximo partido".

Llega al Bilbao Athletic: "Ahí voy a estar seguro. No va a haber problema".

Dos derrotas seguidas: "En Vigo creo que no hacemos una mala primera parte, pero encajamos tres goles. En la segunda ya salimos como si todo fuera 0-0. El equipo está unido y con ganas del fin de semana. En casa queremos demostrar lo que somos".

Bilbao Athletic: "La mayoría de los puntos que hemos conseguido en esta Liga han sido aquí en casa. Conocemos el campo, a la afición y el rendimiento que podemos dar. Vamos a salir a morir, igual que en cada partido. Queremos meternos otra vez en la pelea".

Dani Mori va moviendo el esquema: "También funciona el rival. Hay veces que te pide meter a los tres pequeños como dice él o un trivote. Hemos jugado todos muchos minutos porque somos todos muy buenos".

Lleva tiempo sin marcar: "No sé si es por el frío (bromea). La ciudad me gusta, estoy contento con el equipo y con estar aquí. Los goles llegan y las ocasiones las tengo. Siempre busco el fallo del rival y no me preocupa en ese sentido. Si no lo hago yo, otro lo hará".

Playoff: "Presión ninguna. Unionistas va a salir a por los tres puntos siempre, da igual el campo o el rival. Esa mentalidad tan optimista nos hará estar arriba por nuestro orgullo y corazón. Lo del playoff ya se verá si se tiene que ver...".

Renovación: "Estoy abierto a cualquier cosa para escuchar y hablar. Me siento feliz aquí en el club".

Mensaje a la afición: "Que vengan. Sabemos que vamos a disfrutar y ellos también. Ojalá lo hagamos todos juntos".