Los detalles de María: cambia de banquillo por "estar cerca del línea", va a ver a la cantera y pone entrenamientos voluntarios

María Hernández va dejando su sello poco a poco en el Salamanca UDS. Así, el nuevo entrenador se está preocupando por diversos ámbitos con la idea de que todo mejore en un club que necesita recuperar su esencia para volver a vivir tardes de gloria. Tras lograr girar la dinámica y el ánimo en el primer equipo, el ex de la Unión ha establecido variaciones con respecto al pasado.

La más visual de ellas es el cambio de lado del banquillo local en el Helmántico. Así, el técnico ha reubicado a los suyos a la derecha según se sale por la bocana de vestuarios, un hecho sorprendente al estar ahora más alejado del Fondo Sur... aunque tiene su explicación: "Igual no era así desde que me marché, pero siempre me ha gustado por estar cerca del línea".

Por otro lado, Hernández ha mamado el fútbol desde hace mucho tiempo y sabe lo importante que es cuidar de la cantera, por lo que se ha dejado ver en el partido intersemanal del Cadete Regional para brindales su apoyo, algo que ha funcionado porque los futbolistas lograron los tres puntos en una jornada muy importante de cara a lograr la salvación.

BASE | ¡¡¡Par-ti-da-zo!!! ? Nuestro Cadete Regional suma 3 puntos importantes para escalar posiciones en la clasificación | #UDSCadA | @PuenteCastroFC ??? Santos-Adrián x 2-Mulas ¿Quién se acercó a dar su apoyo al equipo? ????#FormarParaTransformar pic.twitter.com/BFkgFjwFo2 — Base Salamanca UDS (@BaseUDS) February 28, 2022

Mientras, el preparador decidió darle dos días libres a la primera plantilla después del triunfo sobre el Llanera para que se recuperasen fuerzas después de los enormes esfuerzos realizados desde que llegó al puesto. Sin embargo, él decidió fijar un entrenamiento voluntario al que acudieron cuatro jugadores como Salcedo, Arencibia, Fer Romero y Liam.