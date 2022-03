El valor de la cantera del Salamanca UDS

El domingo pasado frente a la UD Llanera, el partido tuvo dos grandes alicientes. La deportiva, con la victoria por dos goles a cero del conjunto de María y la emocional, con la presencia de los equipos de la cantera blanquinegra. Los jugadores de categorías inferiores se divirtieron haciendo el paseíllo y posando para la foto de familia sobre el césped del Helmántico en el descanso. Los pequeños emocionaron a los aficionados allí presentes, sorprendidos al ver como esos niños sentían el escudo y jaleaban al público ante los aplausos recibidos. Además, dieron más vida a una habitual y desangelada grada y empujaron al equipo, animando todo el partido.

Una lástima que, en esa foto de familia, con un acertado mensaje pacifista incluido, no posara el presidente de la entidad, Manuel Lovato. Hubiera sido un buen recuerdo para todos los presentes, -ya que estoy convencido de que muchos niños aún no le ponen cara- y hubiera sido un nuevo baño de masas para el dirigente azteca fuera del palco, que muchas veces reclama cierta falta de cariño.

Nos hemos acostumbrado a decir todo lo que se hace mal en el Salamanca UDS y no tanto a reconocer lo que sí se hace bien. No debería convertirse en costumbre, ya que también hay aciertos. Pocos, pero los hay. Una de las mejores cosas que tiene el club es su cantera -jugadores, entrenadores y familias- y uno de los mayores aciertos, la persona que lo dirige, Carlos Valverde. Serio, sencillo, trabajador, cercano, con experiencia y de la casa. Sin dar nunca una voz más alta que otra, echando horas y tardes enteras como coordinador y con la puerta de su despacho siempre abierta para solventar -no pocos- problemas, los cuales encima, muchas veces estoy seguro que no son suyos. Y por si todo esto no fuera suficiente, intentando salvar al filial de 3ª RFEF del descenso. Casi nada. Mucho mérito.

Se debe cuidar la base y no solo en lo deportivo. Hay que dotar a la cantera de una importancia notoria, sobre todo, a la que va a generar el futuro del club. No se pueden repetir errores de otras épocas y maltratar y olvidar una estructura fundamental para crecer. Ellos son el futuro. Se necesitan más guiños como el de María el pasado lunes viendo el partido del cadete regional en su jornada de descanso. Una mayor implicación de los jugadores del primer equipo en los entrenamientos de las categorías inferiores, que se refuerce la estructura con personas y con medios para mejorar la gestión y potenciarla, ofertar actividades deportivas en las instalaciones en vacaciones abiertas a todos y por supuesto, no olvidar cuidar los valores deportivos, educativos y formativos. Esto último debe ser el eje fundamental de cualquier cantera que se precie. Ojalá, también, algún día se pueda retomar la idea de una sección femenina propia tras no cuidar convenientemente el convenio de temporadas pasadas.

Si todo esto sirve para que el primer equipo se nutra de jugadores de la ciudad y la provincia en el futuro, bienvenido sea y si no, que al menos, valga para formar a aficionados que sientan y quieran al club. Al final de cuentas, el Salamanca UDS necesita gente lo quiera. También en la base.