Aluvión de solidaridad desde Salamanca para ayudar al pueblo ucraniano

La solidaridad no conoce fronteras, y si algo están demostrando estos días ciudades como Salamanca es su generosidad con Ucrania con una respuesta masiva al llamamiento realizado por la Asociación Ucranianos en Salamanca. La primera furgoneta con material de ayuda humanitaria -y que salía este fin de semana desde la capital salmantina- ya ha llegado a su destino, y en camino están otras dos furgonetas cargadas de kilos de solidaridad.

Al tiempo que la ola de solidaridad con Ucrania se extiende, se siguen habilitando, tanto en la capital como en la provincia, nuevos puntos de recogida de material.

El supermercado Unide, ubicado en la avenida Campoamor (de lunes a viernes, de 9.30 horas a 15 y de 17.15 a 21 horas), ha sido uno de los últimos en sumarse al listado.

También se ha habilitado otro punto de recogida en la Iglesia de la Purísima (de lunes a sábado: 11-14 y 17-20 horas).

Asimismo, hasta el martes 8 de marzo, los que quieran colaborar también pueden hacerlo a través de las cofradías y hermandades de la Junta de Semana Santa de Salamanca.

También se recoge material en Centro Médico Psicotécnico Avenida Portugal, en horario de lunes a viernes de 9:30-14 horas.

En el Campo de Tiro y Deportes de Salamanca (de lunes a jueves de 16-17 horas).

Por su parte, también en el Centro Comercial El Tormes se puede hacer entrega de material de ayuda humanitaria para Ucrania. Las personas que quieran colaborar deberán entregar la ayuda en el Club Infantil los jueves en horario de 17:00 a 21:00 horas; los viernes, de 17:00 a 22:00 horas; y los sábados, domingos y festivos de apertura, de 14:00 a 22:00 horas. En otro horario se puede entregar en la cafetería Quality Délic situada en la plaza central.

¿Qué puedes donar?

Medicamentos: vendajes, gasas, betadine, agua oxigenada, silvederma, material ortopédico, analgésicos, antiinflamatorios, antihemorragicos, antibióticos, corticoides. Torniquetes.

Alimentos no perecederos, conservas, chocolate, café, té, arroz, aceite, sal, azucar, atún en latas, garbanzos, pasta.

Ópticas, linternas de diferentes tipos, pilas, walkie-talkies, baterias externas.

Material para bebes: pañales, leche en polvo, papillas, alimentación para bebes.

Ropa térmica, calcetines, mantas, guantes.

Cinta aislante, cinta americana.

Teléfonos antiguos (con botones) en funcionamiento.

Cómo entregar el material a donar

Cada tipo de material (medicamentos, alimentos) debe entregarse en cajas / bolsas separadas. Es importante que cada caja / bolsa lleve un papel que indique qué contiene (medicamentos, alimentos, etc.) y, si es necesario, de qué tipo (por ejemplo: latas de atun, garbanzos etc.). Además, es preferible que el material se entregue en cajas; de no ser posible, podría venir en bolsas grandes de rafia o tela.

Cuenta para donativos por la paz

Asociación Ucranianos en Salamanca también ha habilitado una cuenta para recoger donativos por la paz (ES4400495081252416055536).