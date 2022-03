¿Qué será el ejecutivo de Mañueco?

El presidente en funciones de la Junta castellanoleonesa, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido con los leonesistas el lunes pasado para escurrir el bulto y marcar líneas rojas. Con ello ha dejado meridianamente claro que su sintonía con el regionalismo leonés tiende a cero.

La claridad brilla por su ausencia cuando trata de definir el carácter del ejecutivo que pretende alcanzar porque, en vez de afirmar lo que quiere ser, empieza a perfilarse por exclusión: “Estaré al frente de un Gobierno que no sea xenófobo, racista o machista”, que es como afirmar que no será transgresor en determinadas materias. Prefiere ocultar lo que será su Ejecutivo, aunque algunas líneas ya las conocemos por su trayectoria.

Lo más significativo de la reunión con los representantes de UPL, de la Región Leonesa triprovincial, fueron sus líneas rojas sobre la Comunidad: el mapa de Castilla y León está definitivamente cerrado desde hace décadas. Y esa afirmación tiene un tufillo despótico y antiestatutario. ¿Ha olvidado que la Comunidad es birregional? ¿Pretende seguir invisibilizando a la Región Leonesa triprovincial? ¿Quiere convencernos de que la lengua leonesa ya ha desaparecido por completo y trata de enterrarla? ¿Este salmantino colocará el prometido medallón de Alfonso IX, fundador de la Universidad de Salamanca, en su Plaza Mayor?

Mañueco afirma que no será machista, pero no que eliminará los elementos asimilistas de la Comunidad como la Fundación Villalar, quiero decir la Fundación Castilla y León, que es la misma con distinto nombre. No asegura que pondrá en marcha políticas de desarrollo de la Región Oeste, ni que vertebrará su comunicación por ferrocarril y la conectará con el Eje Atlántico; tampoco que respetará la identidad leonesa de las provincias de Zamora y Salamanca o que detendrá su castellanización en la medida de sus posibilidades.

Mañueco va a lo práctico, a lo suyo, a arrellanarse en el sillón de presidente de Castilla y de León o de la cuenca del Duero, y lo demás poco importa.

Sabemos que Mañueco no quiere que el machismo o la xenofobia definan su Ejecutivo, y también que ve con muy buenos ojos homogeneizar peras y manzanas, desidentificar lo leonés para convertirlo en castellano, destruir identidades regionales para consolidar la falsa igualdad de lo amorfo. Lo suyo es alterofobia, algo bastante próximo a la xenofobia.

Miguel Ángel Diego Núñez

Autor del libro Regionalismo y regionalistas leoneses del siglo XX (una antología).