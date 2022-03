El fútbol, al igual que la propia vida, tiene estas cosas. Te permite estar en un estado de felicidad permanente durante mucho tiempo y, de repente, te pega un ‘manotazo’ que te deja casi en estado de ‘KO’ técnico.

Y, lo que es peor, en muchas ocasiones no tiene ninguna explicación; trabajas, peleas, haces las cosas bien… pero sin saber por qué y sin esperarlo, llega el revolcón. Un deporte como el fútbol no son matemáticas, no es una ciencia exacta; y eso lo sabe bien Unionistas de Salamanca, que se ha llevado su primer mamporro de una temporada que sigue siendo extraordinaria.

El equipo de Dani Mori, que ha estado meses sin saber qué significaba conocer la derrota sobre el terreno de juego, se ha llevado cero puntos en sus dos últimos partidos contra Racing de Santander y Celta B, dos de los equipos más en forma de toda la Primera RFEF, todo sea dicho.

Todo ello, por realizar los peores minutos de la temporada en ambos choques, momentos que no se pueden regalar ante unos rivales que, por otra parte, están llamados a luchar por estar el año que viene en Segunda División. De momento, Unionistas sigue presentando su candidatura porque permanece en la zona noble de la tabla que le da acceso a los play off del sueño que ojalá se cumpla; o por lo menos, debe darse la oportunidad de pelear por él.

El conjunto salmantino ha tropezado dos veces con la ‘misma’ piedra y vive un momento ajeno y extraño para él: el de la derrota. Por eso, tiene ser ahora cuando los del Reina Sofía deben apretar los dientes, unirse más que nunca y superar este pequeño bache de juego y resultados. Porque pasará, claro que pasará; lo que hay que intentar es que estas dos piedras en el camino sirvan para aprender y no para hundir a un equipo que debe pensar en grande…

Solo así podrá entrar en las últimas 7-8 jornadas con la velocidad suficiente para estar en un play off de ascenso a Segunda División que de momento se ha ganado a pulso. Sería una pena desaprovechar una nueva oportunidad.