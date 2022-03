Un mundo sin los Beatles hubiera sido mucho peor… Y, sobre eso, hicieron una película que vi el otro día… En una plataforma, no diré cuál, no, claro que no, no le haré publicidad gratuita… a Netflix.

Cómo la disfruté… Y eso que, en el fondo, aunque es divertida, no es graciosa: te enfrenta a tus propias creencias y consideraciones sobre el éxito, el triunfo, lo importante en la vida… Y si no lo habíamos pensado, no hay manera de no “darle una vuelta”.

Coincide con No mires arriba en que son películas plenas de ironía… Y nada más; mientras una opta, en general, por una cierta brocha gorda, en Yesterday se juega, con amabilidad y dulzura, con una distopía cercana, amable, un poco “de andar por casa”; nada de distintas concepciones del mundo, de madmaxes o grandes hermanos…

No, sin extremos ni extremismos: en un mundo igualito que el nuestro, vamos, en el nuestro, un músico desconocido se despierta de un accidente y se da cuenta de que parece ser el único que conoce canciones “que nunca existieron”… como “Yesterday” o “Let it be”. Y claro, cuando las canta, después del accidente, para practicar, pensando que hace una versión, un cover, resulta que sorprende a su pequeño público con ellas; les gustan, les encantan –¿cuándo las has compuesto?, esa no te la había oído nunca–, aunque tampoco se crean que los vuelven locos, o no a todos –muy divertida la escena con “Let it be”–.

No se preocupen quienes no la han visto, el spoiler que acabo de hacer es leve, disfrutarán igual la película.

Es como si a alguien que escriba, no sé, a mí, por ejemplo, le oyeran recitar a Lorca o a Miguel Hernández… o a Lope, Quevedo, Shakespeare o Cavafis; o dijera aquello de “En un lugar de La Mancha…” y alguien le comentara: qué buena forma de empezar una historia, a ver, ¿cómo sigue?…

¿Se imaginan escuchar esos poemas por primera vez?, ¿esos textos?, ¿esas canciones? Plantéenselo… Y piensen en un mundo en el que eso artístico que tanto les gusta, lo que sea; o no artístico: esos paseos, esos cafés, esas charlas… no existieran. Da un poco de vértigo, ¿verdad?

Les aseguro que, si se lo plantean, llegarán a la conclusión del protagonista de Yesterday y su personal película, cuento, poema o canción, acabará de manera muy similar a la de Danny Boyle.

Y no es spoiler.

