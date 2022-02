Una mujer africana

A los 21 años una madre alcohólica en un país del África negra maltrataba a una niña, luego joven, hasta que la casó con un hombre. Cuando la niña tenía cinco años y ya estaba embarazada de un niño. Milagrosamente gracias a su astucia logra llegar a España y tener el niño. Se imaginaba lo que podía vivir su niña. No sabemos cómo logró bajar y la rescató.

La foto es preciosa, una joven de 21 años apartada de una madre al lado de la niñita de cinco años, con mutismo selectivo, y el atlético y bien parecido joven estudiante de FP Básica que sostiene a la pequeña sobre una bola de equilibrio roja.

La joven tiene difícil terminar un grado medio porque necesita trabajar para renovar los papeles y turnarse con la madre que sigue y sigue haciendo camas y limpiando. El padrastro africano y padre de la pequeña en estos momentos está en la cárcel. Pero parece que ha aportado a la familia.

La joven está muy rencorosa con la madre porque 21 años después le echa en cara que la abandonó en África y la violaron. Le dice que no estaba con ella cuando era pequeña y le contesta que tenía que trabajar todas las horas. La joven cuidaba a sus hermanos desde muy pequeña. Ella es un chica muy reivindicativa con los derechos de la mujer, es también muy animalista, etc. La madre dice que no le falta de nada, siempre ha tenido comida, techo, ha ido a la escuela siendo muy brillante hasta los doce años. Después empezó a ir con grupos de chicas y chicos con ideas de blancos de los de ahora.

La madre pregunta por qué no ha hablado antes, podemos hablar de dolor, de resiliencia , dar varias explicaciones psicológicas. La madre ve que a varias primas lo que a ella le pasó una vez le sigue pasando.

Sabe de las capacidades de su hija y no llora porque piensa que tiene la oportunidad de estudiar, trabajar e incluso llegar a la Universidad si no estuviera consumiendo drogas para ocultar su dolor.

Si no encontramos el camino puede ser que esta joven viva sin saberlo lo mismo que vivió a los cinco años.

Si remata el curso se irá al parque de atracciones con su hermano y la pequeña mientras su mala madre se va atrabajar eso sí con las pastillas de adolonta para soportar el dolor de espalda.

Forzando un poco a soñar, escribe un rap en el que tiene un trabajo con la nueva ley laboral y los fondos de Europa. Mientras estudia on line integración social, su hermano es futbolista y cocinero. La pequeña juega y está muy contenta en su casa, ya habrá tiempo de soñar.