Guerra en Ucrania

Esta guerra de invasión, más propia del siglo XIX o de la primera mitad del XX me tiene chocado, mentalmente confuso y emocionalmente triste. Estoy también preocupado, porque Kiev está a 37 horas de coche de Madrid, a 3.631,8 km. Santa Cruz de Tenerife está más cerca, a 1.949 km. Más de la mitad. O sea, Kiev está al lado.

El Evangelio de hoy, domingo 27 de febrero, dice que el árbol se conoce por sus frutos. Pero no es tan fácil conocer los frutos del árbol, y menos en una sociedad urbana en que los árboles que pueblan las aceras y los parques no dan fruto, o este no es comestible, salvo quizá el de algún manzano despistado que se haya salvado de la tala en el Parque de los Jesuitas.

Digo todo esto porque soy creyente e intento buscar luz y consuelo en la Palabra de Dios. Y así, en las Vísperas del mismo día domingo, en el Himno, se reza que la muerte va a ser vencida (¿cuántos muertos suman entre los combatientes ucranianos y rusos y en la población civil? Parece que el conductor del coche aplastado intencionadamente por un carro de combate del Ejército ruso, se ha salvado milagrosamente de la muerte). El segundo salmo recuerda que el que está cerca de Dios e intenta imitar su conducta, la de Dios, digo, “no temerá las malas noticias…y su corazón está seguro, sin temor…en cambio, la ambición del malvado fracasará”; la lectura nos anima a contemplar “una sangre que habla mejor que la de Abel”, el inocente, el prototipo de las víctimas, con el que se identifica Jesucristo, Víctima Él también; el Cántico del Magníficat de la Virgen María, de gran contenido social, recuerda que Dios “dispersa a los soberbios de corazón y derriba del trono a los poderosos”; En las Preces se le pide al Señor que guarde a los peregrinos (¿Se referiría a esa madre exhausta por llevar a su bebé y a su hijo de cuatro años hasta la frontera polaca, con lo puesto?; ¿se referirá a los cinco millones de ucranianos que se prevé van a buscar refugio en Moldavia y en la Unión Europea?); en la introducción al Padrenuestro dice: “…dispuestos a perdonarnos siempre unos a otros, dirijamos al Padre nuestra súplica confiada”; por último, en la oración final se pide la ayuda divina “para que el mundo progrese, según tus designios,…y gocen las naciones de una paz estable…”

¿Qué pasa? ¿La oración es un opio del pueblo para tranquilizar las conciencias y espantar el dolor? No parece, por el contenido de los textos rezados. ¿Es una Utopía? En cierto sentido sí, porque el Reino de Dios está en marcha desde la Pascua de Cristo, pero todavía necesita de mucha colaboración, mucho compromiso y mucho pringue…por nuestra parte y por la de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, incluidos los políticos responsables.

Pero este asunto de la Invasión-Guerra de Ucrania es muy complejo, tiene muchos matices, y yo no dispongo más que de retazos de realidad, después de mucho cribar la catarata de informaciones y desinformaciones que hay en toda guerra, cuya primera víctima mortal es la Verdad.

Me atrevo a compartir esos retazos o pequeñas chispas de realidad:

Me asombra y admiro a los más de tres mil detenidos rusos por manifestarse contra esta guerra en Moscú y en San Petersburgo. Si alguno piensa que son muy pocos, le recordaré que las grandes manifestaciones que hubo en España en favor de la democracia y contra del franquismo fueron durante años muy minoritarias, pero la mayoría de españoles estaba de acuerdo con esos pocos valientes, como se demostró poco después.

Hace muchos años que no hay en Rusia unas Elecciones democráticas homologables con las de las democracias occidentales.

Parece que la opinión pública rusa ha evolucionado desde la anexión de Crimea en 2014, juzgada ilegal por la mayor parte de los países. En aquel momento una mayoría parece que aplaudió la decisión del Sr, Putin, pero ahora está en contra y lo rechaza en conciencia, aunque no todos se atrevan a manifestarlo.

El comportamiento del presidente Putin tiene un claro tufo leninista y un estilo KGB, pues parece orientado en exclusiva a mantenerse en el poder y a ampliarlo. El Poder es el bien supremo y, por lo tanto, todo lo que apoye el poder del presidente Putin es bueno y todo lo que ponga el más mínimo palo en la rueda del sistema, es malo y perseguible por la Ley y la justicia con encarcelamiento, o por los hechos consumados de las desapariciones y asesinatos, antes sofisticados y ahora realizados sin tapujos, por las claras y buscando que toda la sociedad se entere…y acumule miedo.

El Poder del Sr. Putin se apoya en unos medios de comunicación controlados, subvencionados y amedrentados con persecuciones, atentados y asesinatos de periodistas. Se apoya también en una oligarquía misteriosamente emanada en muy poco tiempo del caos y del enorme fracaso económico soviético. Los actuales oligarcas rusos, que se permiten la compra de los mejores clubes de fútbol de importantes ligas europeas con la calderilla que les sobra en los bolsillos, ¿se han hecho con esas enormes fortunas de manera ética, de manera legal? Estos oligarcas ¿están a favor o en contra del Sr. Putin? ¿Y qué les ha pasado a los pocos que se pusieron en contra?

Algunos comentaristas dicen que el Sr. Putin está loco, que es un psicópata. No estoy de acuerdo; es muy listo y, como dijo la ex ministra de Asuntos Exteriores, Dª Ana Palacio, en la contraportada del ABC del pasado domingo, “el Sr. Putin es un buen estratega y un magnífico táctico”, que se aprovecha de la debilidad de las democracias americanas y europeas, desunidas, embarcadas en procesos electorales recientes o en un muy próximo futuro, fracasadas en la salida de Afganistán y muy acostumbradas a vivir bien y a sortear todas las crisis con recetas económicas.

¿Y qué pasa con China? No le interesa la guerra porque desestabiliza la economía y China tiene todavía mucho que crecer; pero lo que debilite a Estados Unidos le viene bien porque la isla de Formosa está también muy cerca de Ucrania, a solo 8.016 km, apenas 9 horas de vuelo del bombardero estratégico ruso Tùpolev Tu-95, que tiene un alcance de 15.000 km.

Aparte de estos detalles técnicos e intuiciones políticas, más o menos acertadas el tiempo lo dirá, hay que contar con otro hecho, a mi modo de ver incontrovertible: desde el asesinato de Abel, el corazón humano, aunque liberado de la condena a muerte por la gracia de Dios, que en todas las religiones es sentido y vivido como clemente y misericordioso, quedan dentro de él algunos efectos secundarios del pecado original, que se manifiestan tanto en las democracias de primera fila, como en las pseudodemocracias o en las dictaduras flagrantes…y en el corazón de cada uno de nosotros. Estos efectos secundarios (odio, venganza, envidia, el Mercado transformado en dios, afán de poder, fuerza bruta, nacionalismo excluyente, horror a la verdad, egoísmo, avaricia, soberbia prepotente…) no se deben menospreciar; pero se pueden superar, dejando que el buen árbol dé buen fruto, con la gracia de Dios, que tampoco se debe menospreciar, como hemos escuchado en la segunda lectura de la misa de hoy: “…la muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón?...¡Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo!”

Antonio Matilla, sacerdote católico.