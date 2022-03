Chejov, la invasión rusa de Ucrania y la actualidad de “Tío Vania”

Anton Chejov, el mejor dramaturgo ruso ( y ucraniano en vida), el escritor que era alabado y leído por todos sus compatriotas, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, que escribió sobre todas las clases sociales de la gigantesca Rusia anterior a la revolución, sobre todos los ambientes y geografías, con un pensamiento y una intuición que se adelantó un siglo a muchos aspectos del futuro de Rusia y de Europa, jamás podría haber imaginado que esa Rusia madre atacara e invadiera a los “hijos” que se independizaron después de la desaparición de la Unión Soviética. Y, menos aún, que atacara a Ucrania, su país natal.

Como si la Historia de los pueblos pudiera ser negada y se pudiera dar marcha atrás en función de los intereses de una oligarquía. No hay un conflicto Rusia- Ucrania sino una ausencia de respeto por la democracia ucraniana, que eligió democráticamente a su Presidente y a su gobierno.

Los artistas tienen, en general, una mayor sensibilidad que el resto de la sociedad. Quizás no es una casualidad que, justo en estos momentos históricos, el cineasta japonés Ry?suke Hamaguchi haya filmado su espléndido film Drive my car desde la base de la obra de Chejov “Tío Vania”. Tío Vania es la historia de una familia rusa, de clase media, con sus injusticias, sus amores no correspondidos, sus sueños y sus frustraciones que nacen de una esclerosada y conflictiva sociedad.

Tío Vania es el gran perdedor en la explotación de la finca familiar; la madre decide que las riquezas que produce la finca vayan a parar a su hijo, el encumbrado y falso profesor Serebriakov, cuñado de Vania. Hay un enfrentamiento final entre ambos cuñados, que no termina de resolver el conflicto. Desde que Rusia dio la orden de atacar Ucrania, curiosamente muchos aspectos de Tio Vania pueden ser leídos metafóricamente como la relación siempre conflictiva que ha tenido la “madre” Rusia con muchas repúblicas que formaron la Unión Soviética y que posteriormente a su desaparición se independizaron. Rusia parece no ser capaz de aceptar esa independencia con todas las consecuencias. Añora “la gran Rusia”.

En el otro polo, en una actitud de apertura al mundo externo y enriquecimiento de culturas diversas, el director de Drive my car R. Hamaguchi da una lección de generosidad y ausencia de nacionalismo, eligiendo como objetos deseados de su relato un coche sueco, una gran obra teatral de un ruso-ucraniano que sobrepasa los nacionalismos y habla de la condición humana, un grupo de actores multinacional, en el que una actriz muda también tiene su decisivo papel, una ciudad, Hiroshima, como ciudad símbolo de la destrucción de la guerra y del posterior renacimiento.

Les recomiendo a los lectores que no se pierdan este excepcional film, pues verán una bella síntesis de la forma narrativa oriental y occidental, y podrán ver entre líneas cómo el arte puede ir por delante de lo político, iluminando a todos lo que más nos conviene.

Porque, lo que menos nos conviene a todos es una guerra, una invasión de un territorio soberano.