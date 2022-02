María: "La afición ha empujado al equipo y nosotros hemos correspondido"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Helmántico tras el partido con el Llanera, cuyo marcador ha sido un 2-0.

Ganar: "Hemos ganado de una forma justa, pero te vas con el mal sabor del último cuarto de hora en el que han tenido ocasiones. El Salamanca ha sido superior".

Salvación: "Tenemos que ser conscientes de que el reto es difícil, pero no hay nada imposible en esta vida. Éramos el peor equipo en casa y creo que ya no. Estamos en el camino".

Arreglos: "Los jugadores han tenido que verse reforzados".

Inicio fuerte: "Ellos también juegan y son un equipo físico. Ojalá pudiera tener ese ritmo hasta el minuto 95, aunque el rival te va metiendo en el área".

40-41 puntos: "No he echado cuentas. No he mirado resultados ni nada siquiera. Me interesa recuperar esta semana y pensar en Segovia. Si empezamos a hacer números, nos equivocamos".

Lo que más y menos le ha gustado: "Lo que más las ocasiones generadas y lo que menos el rato final".

Semana nueva: "Les hemos dado descanso hasta el miércoles. Ya aceleraremos luego".

Helmántico: "Es emocionante, llevaba varios años sin sentarme aquí. La afición ha empujado al equipo y nosotros hemos correspondido. Ojalá hubiera esa conexión de aquí al final".

Lovato: "No he hablado con él. He estado a tope y a ver si nos juntamos. No sé ni si está aquí".

Benítez: "Creo que ha estado bien. Ha sacado dos o tres manos y ha mostrado buen nivel. Todos han estado bien, luego ya los valoro en casa".