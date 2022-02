Ucrania repele el avance de Rusia en varios frentes mientras el ejército de Putin refuerza la ofensiva

Rusia retoma la ofensiva y asegura que la "guerra no cesa"

El Ejército de Ucrania ha llamado a la población de Kiev a resistir "por todos los medios" el ataque ruso mientras el Ministerio del Interior ha confirmado la distribución de un total de 25.000 armas automáticas y más de 10 millones de cartuchos de munición entre la población de la capital ucraniana bajo la presunción de que, como apuntaba el presidente, Volodimir Zelenski, "miles de militares rusos" ya se encuentran en el país.

El ministro del Interior ucraniano, Denis Monastirski, ha anunciado la entrega de las armas automáticas -- junto a otras antitanque -- en un vídeo publicado este sábado en el que asegura que "Kiev se defenderá a sí misma" y ha expresado igualmente su orgullo ante el carácter de una población "organizada y que no ha recurrido ni al robo ni a los saqueos".

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado la reanudación de la ofensiva militar en Ucrania, que se retomará "en todas direcciones" tras el supuesto rechazo del presidente Volodimir Zelenski a la propuesta de diálogo planteada desde Moscú.

Poco después de que el Kremlin asegurase que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio orden de paralizar las operaciones el viernes para dar una oportunidad a las negociaciones, el Ministerio de Defensa ha dejado claro que la guerra no cesa. "Después de que la parte ucraniana abandonase el proceso de negociación, se ha ordenado a todas las unidades que avancen en todas direcciones de acuerdo con el plan operativo", ha afirmado un portavoz, Igor Konashenkov, según la agencia de noticias Sputnik.

La versión de Moscú contrasta con la de Kiev, que ha matizado que no ha rechazado las negociaciones sino los requisitos planteados por las autoridades rusas. También discrepan ambos bandos en cuanto a los efectos que esta guerra está teniendo sobre la población civil. El Gobierno ucraniano ha informado este sábado de la muerte de casi 200 civiles desde el inicio de la invasión. Por su parte, Konashenkov ha reiterado que no hay ataques contra zonas residenciales. "Subrayo otra vez que las Fuerzas Armadas rusas no realizan ningún ataque contra los barrios residenciales de las ciudades ucranianas", ha dicho.