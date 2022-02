Uxío cae por tercera vez: confirmada su rotura de ligamento cruzado anterior

Uxío ha caído por tercera vez después de que se haya confirmado su rotura de ligamento cruzado anterior. El exjugador del Salamanca UDS se encuentra "pendiente de consulta con el traumatólogo para valorar la cirugía", según el Arenteiro, su actual club. Además, el delantero también sufre "una alteración en la zona del menisco externo que puede asemejarse a una rotura".

Actualización sobre a lesión de Uxío

O noso xogador padece dunha rotura da plastia do ligamento cruzado anterior e unha alteración na zona do menisco externo que pode asemellar una rotura. Pendentes de consulta no traumatólogo para valorar intervención quirúrxica