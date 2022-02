Dani Mori: "Asumo toda la responsabilidad"

Dani Mori, entrenador de Unionistas, ha comparecido en la sala de prensa de Barreiro después de la derrota de su equipo frente al Celta B en Galicia.

4-1-4-1: "Entendíamos que podíamos tener el control del centro del campo y del balón contra un equipo con el que lo vas a necesitar. Al meter un tercer hombre ahí y con los dos exteriores, entendíamos que funcionaría con la profundidad de De Miguel. Es una línea parecida a la de Santander y Algeciras. Asumo la responsabilidad y cuando te vas con un 3-0 al descanso siempre tienes que ver lo que ha pasado. El partido viene condicionado en el minuto 2 al encajar ese gol. El segundo es un golazo y ya vas a remolque. Lo que no nos podemos permitir es el que encajamos antes del descanso. Hemos dicho que había opciones de remontada. Estoy orgulloso de ellos. El equipo tuvo metido al Celta metido en su área en busca del empate".

Superados en el primer tiempo: "No nos hemos visto tan superados. El equipo compitió. Es un rival muy rápido y hay análisis más allá. Yo no funciono diciendo que ha sido algo horroroso o que ha ido todo falta. Es el equipo más goleador del campeonato. Lo normal es que te metan siete u ocho. Hemos sacado coraje y me enorgullece trabajar con estos futbolistas".

Qué no le ha gustado: "Encajamos ese gol y luego tenemos que tener más presencia en el área. Buscábamos más centros y todo se viene abajo porque nos marcan. Todo cambia por completo. Cuando pierdes hay muchas cosas que no te gustan. Es un campo en el que puedes perder. Han estado más acertados".

Mandi y Marín, titulares casi sin jugar: "Han estado muy bien. Antonio se ha mostrado correcto. Mandi ha ido de menos a más. Son jugadores importantes".

Ramiro: "Sí, el cambio es por la amarilla".

Dos derrotas seguidas: "Toca levantar la cabeza. Ya hemos visto el orgullo de este equipo".

El Celta B puede ser primero: "Hay equipos muy fuertes. No sabría decir. Puede ganar a cualquiera y el tiempo lo dirá. El Racing y el Dépor están por encima de todos".