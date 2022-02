Una tarde de novela negra con el autor Jorge García

La Asociación Cultural Tierno Galván, en su empeño en volver a las actividades culturales en Santa Marta, tiñe de negro la tarde literaria del jueves con uno de los autores salmantinos más originales del panorama actual. Jorge García, ensayista, especialista en la historia del deporte en general y del femenino en particular, se inició en la novela negra con su exitosa Croata, cuya recepción fue tan buena que le empujó a continuar lo que esperamos que sea una serie con la principal protagonista, una antigua policía que actúa como detective en las calles de Salamanca y protagoniza El último de los grises, ambas publicadas por la editorial Amarante.

El encuentro con el autor, que habla de su trabajo con una enorme sencillez y gran cercanía, es un auténtico disfrute que nos recuerda su gran capacidad para desarrollar tramas hábiles, rápidas en las que su talento para las imágenes y la narración visual, cinematográfica atrapan al lector con el añadido de su localización salmantina. Una constante en su obra que se repetirá cuando termine su último proyecto, una novela histórica situada en la ciudad en el año 1937, momento en el que el futuro régimen sienta las bases de su poder mientras se desarrolla la Guerra Civil, una obra que interrumpió cuando los lectores de Croata insistieron en que continuara las aventuras de unos personajes que cobraron vida alrededor de la detective Eva Santana, de quien el autor puede escribir durante muchas páginas.

Muy cercano, nunca lo suficientemente dicho, y dispuesto a entregarse a un público que no dudó en hacerle todo tipo de preguntas, Jorge García explicó que tras sus ensayos históricos, dedicados a los datos y al rigor, encontró una gran libertad escribiendo sobre personajes de cobraban vida y que le han servido para hablar de temas dolorosos que hay que denunciar como la impunidad de los diplomáticos y la corrupción en las apuestas deportivas, para él, la auténtica droga de estos años. Un tema para el que se ha documentado con casos reales a los que parece que no damos importancia y que ha ficcionado desde su segunda novela. Una novela donde el deporte femenino, su tema de tesis en el que es un auténtico experto, se encarna en el equipo de baloncesto Avenida y su capitana, Silvia Domínguez, a la que convierte, con el permiso de la deportista, en eje de la trama.

¿Por qué el deporte? Dedicado a él desde siempre, entrenador de fútbol sala de chicos a los que siempre ha querido educar a través del mismo y “Formar como personas invitándoles a leer, a pensar, a ver a ciertas figuras como ejemplo”, Jorge García se lamenta ante la involución del pensamiento de aquellos que no conocen su historia reciente y que reproducen comportamientos machistas o que solo buscan, como en el caso de la corrupción en el deporte, el enriquecimiento rápido. Convencido de que la escritura "es una forma de servicio público porque yo lo ofrezco a aquel que quiera acercarse", el novelista salmantino no tiene reparos en contar a un público atento y curioso su forma de trabajo a base de mapas de desarrollo de la trama, fichas de personajes y muestra su agradecimiento al comisario Luis Jesús Estebán Lezaún, también autor de novela negra que acaba de dejar su destino salmantino para hacerse cargo de la jefatura de la unidad de los GEOS y a aquellos que leen sus manuscritos y le apoyan en el proceso de escritura de una novela que muestra y denuncia aquellos claroscuros de nuestra realidad y que en su opinión, Dejan un sentimiento agridulce en el lector porque muchas situaciones injustas nunca se resuelven. Un sentimiento que en sus oyentes no tiene nada de agridulce, porque el encuentro ha resultado una inmensa satisfacción por su cercanía, su presentación de ambas novelas y esa magia que atrapa al lector de novela negra para sacudir unas conciencias que, en numerosas ocasiones, miran hacia otro lado.

Charo Alonso.

Fotografías: Fernando Sánchez Gómez.