El Familia Schio italiano, el rival del Perfumerías Avenida en cuartos de final

El Perfumerías Avenida ha hecho los deberes en la fase de grupos y ya tiene contrincante para los cuartos de final de la Euroliga Femenina. Así, el Familia Schio italiano será su rival después de que las azulonas se hayan asegurado el factor cancha de cara a la eliminatoria tras quedar en la segunda posición de su grupo, mientras que sus adversarias han sido terceras.

