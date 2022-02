¿Qué hacer si la vacuna infantil frente a la COVID-19 coincide con la vacuna contra la alergia?

La vacunación infantil contra la COVID-19 puede coincidir en el tiempo con otras vacunas, como es el caso de los tratamientos de inmunoterapia antialérgica -lo que se conoce como vacuna contra la alergia-. ¿Qué hacer en este caso?, ¿hay que retrasar alguna de las vacunas? Sanidad responde.

Los tratamientos de desensibilización (inyectados y sublinguales) no contraindican la vacunación de la COVID-19. En general, no es necesario separar la vacuna de la COVID-19 y los tratamientos de inmunoterapia, pues no es esperable ninguna interferencia de ningún tipo.

No obstante, añade Sanidad, puede admitirse separar ambas intervenciones un tiempo de unas 48 horas para evitar el solapamiento de las posibles reacciones a cualquiera de ellas. En este último caso, en el momento actual, salvo casos en los que la evaluación clínica indique lo contrario, debe priorizarse la vacunación de la COVID-19.