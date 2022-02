Los dos efectos secundarios más frecuentes después de recibir la tercera dosis

El 13º Informe de Farmacovigilancia sobre las vacunas COVID, publicado esta semana por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), recoge los efectos secundarios más comunes notificados tras haber recibido la tercera dosis. No obstante, como subraya el informe, las notificaciones no se pueden considerar reacciones adversas debidas a la vacuna hasta que no se confirme una relación causal con su administración.

Trastornos generales como fiebre o dolor en la zona de vacunación están entre los notificados con más frecuencia, seguidos de los trastornos del sistema nervioso (mayoritariamente, cefaleas y síncope) y del sistema musculoesquelético (mialgia y artralgia). Y entre ellos, hay dos que destacan.

En el caso de la dosis de refuerzo de Pfizer, los dos efectos secundarios que se han notificado con más frecuencia son la linfadenopatía (o inflamación de los ganglios linfáticos) y la pirexia (estado febril). En el caso de Moderna coincide que la reacción más común también es la linfadenopatia, seguida de la cefalea y la pirexia.

Según se explica en el informe de farmacovigilancia, el efecto secundario de las linfadenopatías está en consonancia con lo observado en los ensayos clínicos, en los que la incidencia fue mayor en los participantes que recibieron una dosis de refuerzo que en los que recibieron dos dosis.

Hasta el día 6 de febrero de este año se habían administrado en España más de 22 millones de dosis de refuerzo de Pfizer y de Moderna. En este periodo se han podido identificar en la base de datos FEDRA 785 notificaciones de acontecimientos adversos tras la administración de la tercera dosis, de ellas el 36% correspondían a la administración de Pfizer y el 64% a Moderna; la mayoría han ocurrido en mujeres (69%) y en personas de entre 18 y 65 años (85%).