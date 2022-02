Dani Mori halaga al Celta B: "Si no es el equipo que más en forma está del campeonato, es uno de ellos"

Dani Mori, entrenador de Unionistas, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del importante partido con el Celta B de cara al playoff este fin de semana.

Convocatoria: "Están todos los jugadores disponibles. No vendrán Óscar, que casi es del primer equipo, e Iago".

Celta B: "Afrontamos el partido con ganas de reválida, lo del otro día fue una decepción porque teníamos muchas ilusiones en él. Hemos hecho autocrítica todos y podíamos haberlo realizado mejor. Nos enfrentamos a un rival con mucho potencial. Si no es el equipo que más en forma está del campeonato, es uno de ellos. Tienen muy buena salida de balón y gente con calidad, laterales con proyección y Miguel marca diferencias. Le veremos en categorías superiores en breve. Nos van a poner las cosas difíciles, pero nosotros buscaremos la mejor versión".

Rival directo: "Es más motivación lo de resarcirnos de lo de la semana pasada que otra cosa. Sentimos que el otro día no pudimos ser nosotros por el buen hacer del rival. Somos ambiciosos. Después de una derrota, los primeros días no duermes. El día a día de este semana ha sido sensacional para competir en Barreiro".

Mandi y Acosta están apercibidos: "Es una posibilidad. Puede pasar. Yo tuve un jugador en Tercera que aguantó un montón de tiempo y no me gusta forzar esas tarjetas. Ha venido Pedraza, están Edu, Pitu, Nespral... nos arreglaremos. Si tienen que entrar de inicio, ellos van a entrar. Bastante hemos prescindido de Mandi como para hacerlo ahora por la quinta tarjeta. Todos los partidos son finales".

M4RÍA: "Quiero mandarle fuerza a M4RÍA. Es nuestra mayor fan, le tenemos un cariño increíble toda la plantilla. Nos da fuerza y ahora queremos estar con ella. Sabemos que va a jugar un partido muy importante en su vida y nos tiene a todos los unionistas con ella. Le vamos a dedicar muchas victorias. Todo va a salir bien".