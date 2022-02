Ucrania es la clave para el futuro de las bolsas

Quienes me conocéis desde hace tiempo, nada más leer el título del artículo habréis pensado en qué me ha pasado para relacionar un movimiento bursátil con una noticia de actualidad. (Mi afirmación más repetida a diario es: “el mercado no cotiza por realidades presentes, sino que descuenta expectativas de futuro”)

Y no, no he perdido la cabeza. Ni tampoco he reñido con mi filosofía de inversión desvinculada de las noticias. Simplemente estoy valorando la crisis en Ucrania como una posible justificación artificial a unas correcciones que comenzaron en septiembre del pasado año y no como una causa.

Me explico:

Desde que en septiembre de 2021 comenzamos a advertir síntomas de deterioro en un gran número de valores americanos de alto crecimiento, muchos de ellos ya acumulan silenciosas pero profundas depreciaciones superiores al 70%.

La pregunta que se hacen a estas alturas muchos inversores es hasta dónde va a llegar este movimiento correctivo. Y aunque llevo meses advirtiendo que esta corrección será mucho más larga y dolorosa que la que vivimos en marzo de 2020, ni yo ni nadie sabemos cuándo finalizarán las correcciones.

A priori, el hecho de que no haya justificaciones apocalípticas a tales caídas da que pensar que las mismas aún no han finalizado. Y es que, como a menudo insisto, las correcciones no finalizan hasta que no se ve correr la sangre. Es cierto que ya empieza a olerse, pero aún no mana a borbotones.

Aquí es donde entra en juego el papel que puede representar en todo esto el conflicto en Ucrania. Un indicador que podría proporcionarnos pistas, si en los próximos días nos encontramos ante uno de estos escenarios:

El escenario número uno es simple: si finalmente Rusia y la OTAN continúan con el tira y afloja, pero no vemos correr la sangre en los mercados, muy probablemente estaremos ante una trampa para generar confianza minorista, consecuencia de la conclusión lógica de que lo peor ya ha pasado. A esta falsa alarma le acompañarán rebotes inmediatos pero sin consistencia para continuar cayendo en el medio plazo con otra excusa o incertidumbre.

El escenario número dos consistiría en el estallido de una guerra acompañada de rápidos desplomes y la irrupción del pánico bursátil que aún no percibo y que es imprescindible antes de un cambio de tendencia bajistas a alcista. Si esto se produce debemos estar atentos al aumento en la volatilidad que podría ser la antesala para el cambio de tendencia secundaria en valores, activos y sectores con tendencia alcista primaria.

Me parece propicio para este escenario que ya aparece la palabra crisis cuando los medios se refieren al conflicto ucraniano. Ahora solamente nos falta que este sentimiento se contagie a los mercados. Que nos asusten por todos los medios con las consecuencias económicas funestas que esto tendrá y las acompañen reiteradamente de la palabra mágica “crisis”