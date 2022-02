Salva manda un aviso al Celta B: "Vamos a salir como si fuera el último partido de la temporada para el playoff"

Salva de la Cruz, portero de Unionistas, ha atendido a SALAMANCA AL DÍA en una entrevista en la que habla de la primera derrota del año en casa, del partido con el Celta B, del playoff, de su rendimiento bajo palos y su relación Florentin Bloch junto a más temas de actualidad.

La primera derrota llega en febrero: "Si haces un balance del año, que hayamos perdido nuestro primer partido en casa contra el Racing sí que podía entrar dentro de los planes. Veníamos haciendo grandes encuentros en el 'templo'. Ellos juegan muy bien e hicieron todo bien para llevarse los tres puntos. Realmente sí que notamos su peligro, aunque ocasiones muy claras tampoco tuvieron muchísimas. Los partidos se deciden en detalles en estas categorías".

Celta B: "Sabemos de las cualidades de los chavales del Celta B y vienen haciendo grandes partidos y ganando. Habrá que luchar desde el inicio y tendremos que sufrir en algunos momentos, luego buscaremos nuestras armas con las que somos tan buenos. A ver si hay suerte y nos traemos los tres puntos. ¿El partido más importante de la temporada? Creo que nuestra clave es que el partido más importante siempre es el que tenemos ahora. La semana que viene será igual. Todas las jornadas hay tres puntos en juego, pero si sumas tú y no el rival directo, mejor. Estamos haciendo una gran temporada y lógicamente hay que soñar. Vamos a salir como si fuera el último partido de la temporada para el playoff".

Playoff: "Nosotros somos profesionales y no tenemos en la cabeza otra cosa que no sea salir a ganar, pero hay que ser cautos y tener respeto hacia los rivales. Cualquiera te lo pone difícil. En el vestuario no hablamos de números ni de posiciones, solo de partidos".

Su nivel: "A estas alturas ya voy mejor después de que el año pasado fuera complicado a nivel personal. En la portería estoy dando más seguridad. Esa es mi esencia y no igual la de dar espectacularidad. Si puedo ayudar en un momento decisivo, para eso estoy".

Bloch: "Por mi edad estoy más experimentado y Florentin es una gran persona, me sale solo lo de ayudarle y en cualquier momento todo puede cambiar. La faceta difícil es la del portero que está en el banquillo. Intento ayudarle y hacerle las cosas más fáciles, igual que él hace conmigo".

El Reina Sofía va creciendo: "Es un placer. Ganar partidos y hacer paradas son cosas que he escogido yo, pero el ambiente es lo que te hace levantarte cada día con ganas porque nuestra afición nos anima de una forma bestial. Eso te hace sentir cosas que van más allá del salario y el trabajo. Te das cuenta de que haces felices a muchas personas y de que tienes una gran responsabilidad".