El presupuesto destinado a las Ferias y Fiestas del pasado año ascendió a 558.000 euros

Hoy se ha presentado, en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, la liquidación del presupuesto destinado a las Ferias y Fiestas del pasado mes de septiembre. Un presupuesto que, tras la liquidación de todos los gastos y los ingresos correspondientes, ha ascendido a 558.007 euros.

Un total de 461.526 euros se han destinado para pagar los cachés de los grupos de música que actuaron en el campo de fútbol de Puente Ladrillo, en el Patio del DA2, de las compañías que participaron en el Festival de Artes de Calle, para el Día del Tamborilero o para el espectáculo Charros y Gitanos.

Los cachés de los grupos de actuaron en Puente Ladrillo han sido los siguientes: Izal (72.600 euros), Miguel Ríos (45.980 euros), La M.O.D.A. (36.300 euros), Pablo López (78.408 euros), Pitingo (24.200 euros), Melendi (108.445 euros), La Pegatina (22.990 euros) y Efecto Mariposa (9.680 euros). Además, en concepto de patrocinio la Fundación hizo una aportación de 16.087 euros al cantante Camilo por su actuación en Salamanca.

Los cachés de los conciertos del Patio del Da2 ascendieron a 6.252 euros y los del Festival de Artes de Calle fueron de 36.965 euros. Un total de 1.500 euros se destinaron a los cachés del Día del Tamborilero y 2.117 euros para el espectáculo de “Charros y Gitanos”.

Además de los cachés, la Fundación destinó 323.485 euros a los gastos de producción, entre los que se incluyen los montajes escénicos, la limpieza, seguridad, azafatas, carga y descarga, derechos de autor, seguros, equipos de luz y sonido, difusión y promoción del programa.

Los ingresos por la venta de entradas ascienden a 220.000 euros, a los que hay que sumar otros 7.000 euros en concepto de subvención del INAEM para el festival de artes de calle, por lo que la diferencia entre gastos e ingresos arroja una liquidación de 558.000 euros.

Tal como anunció el alcalde, los ingresos por venta de entradas se reinvertirán en contrataciones con grupos y compañías salmantinas para apoyar al sector cultural de la ciudad.

Programación de Ferias

Los conciertos de las Ferias y Fiestas de 2021 se desarrollaron en el campo de fútbol ubicado en el barrio de Puente Ladrillo y en el Patio del DA2 por ser dos recintos que permitían aplicar todas las medidas sanitarias recomendadas en ese momento por las autoridades para proteger a los espectadores, trabajadores y artistas y, al mismo tiempo, ofrecer a los salmantinos las mejores fiestas posibles, con un esfuerzo extraordinario, a pesar de las circunstancias.

El espacio de Puente Ladrillo estaba cerrado perimetralmente y tenía un aforo máximo de 2.500 personas ubicadas en sillas colocadas a 1’5 metros de distancia y diferentes accesos para garantizar una entrada y una salida escalonada. Los artistas que actuaron en este espacio fueron Pablo López, Melendi, Izal, Miguel Ríos, Pitingo y La M.O.D.A. Además del artista internacional Camilo, que incluyó a Salamanca en su gira española. Por lluvia el concierto de La Pegatina se trasladó al Caem y el de Efecto Mariposa al Teatro Liceo. Los precios de las entradas fueron de 20 y 25 euros y en total asistieron 12.139 personas.

Por su parte el Patio del Da2 contaba con un aforo de 392 sillas colocadas a 1’5 metros de distancia. Allí tuvieron lugar los conciertos de los grupos salmantinos Coyote, Sadia, faLsantes, The Grey Beards y The Son of Wood. Los conciertos fueron gratuitos y asistieron un total de 1.529 personas.

El Festival de Artes de Calle llegó el pasado año a su decimoquinta edición con nueve espectáculos diferentes, en los que no faltó el humor, las acrobacias, el teatro y la magia. Estos espectáculos se desarrollaron en el Patio Chico con un aforo de 190 personas sentadas a metro y medio de distancia. La entrada era gratuita y asistieron un total de 1.710 personas.

En el Patio Chico también tuvo lugar el espectáculo Charros y Gitanos y el Día del Tamborilero que contaron con 287 y 292 asistentes, respectivamente. La entrada a ambos fue gratuita.