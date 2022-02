La guerra en Ucrania genera “preocupación” y “miedo” en las familias salmantinas de acogida de niños ucranianos

“Preocupación”, y también “miedo”, entre los ucranianos residentes en nuestro país y también entre los españoles con lazos con Ucrania por el conflicto generado tras el ataque de Rusia. La pasada madrugada, el mandatario ruso, Vladimir Putin, anunciaba una operación militar especial con bombardeos en múltiples ciudades ucranianas, como Kyiv, Járkiv, Mariúpol, Kramatorsk y Odesa. Preocupación acrecentada por las dificultades para contactar desde España con los que se encuentran en el país ucraniano, especialmente los residentes en Kiev, la capital ucraniana de la que miles de ciudadanos, tal y como informan los medios de comunicación, están intentando salir tras los ataques rusos.

“En estos momentos estamos buscando información, porque la única que tenemos hasta ahora es la que ofrecen los medios de comunicación”, explica Margarita González. Esta salmantina es, desde hace más de una década, una de las madres de acogida de la asociación Ven con Nosotros. En este tiempo, durante los periodos de vacaciones, ha acogido a un niño y a una niña. Un vínculo que se mantiene pese a la distancia. El niño hoy ya es un adulto, y a sus 20 años actualmente se está formando para ser militar en el ejército ucraniano. Aunque en las últimas semanas ha sido complicado mantener el contacto, Margarita reconoce que “no me va a decir nada para que no me preocupe”.

En contacto con otras familias, tanto de acogida como de residentes en España, todos comparten, como explica Margarita, “la preocupación y el pánico” por la situación en Ucrania, tanto por lo que pueda suceder en las próximas horas como por el “desenlace” del ataque ruso.

Los esfuerzos diplomáticos no han dado el resultado esperado, y finalmente Putin ha invadido Ucrania, algo que muchos pensaban que finalmente no se produciría. Pero el presidente ruso tenía otros planes. “Creía que era una bravuconada de Putin, pero no pensaba que fuera a suceder esto”, añadiendo que, en este momento, lo que está viviendo Ucrania, incluso desde la distancia, se ve “con mucha preocupación”.

Desde el pasado mes de diciembre las tensiones han ido aumentando entre Rusia y Ucrania a consecuencia de la presencia de más de cien mil soldados rusos en la frontera, como presión para someter a Kiev. Las exigencias rusas de frenar la entrada de Ucrania en la OTAN han chocado con la legitimidad ucraniana para decidir por su cuenta como país soberano e independiente. Moscú ha argumentado, para justificar este ataque, que algunos países occidentales han facilitado armamento al Ejército ucraniano y que la OTAN no se ha retirado de países vecinos al territorio ruso.

Familias de acogida

En los últimos años han sido numerosas las familias de Castilla y León, y por tanto de Salamanca, que han acogido a niños procedentes de Ucrania en estancias durante los periodos vacacionales. Ser madre de acogida, en palabras de Margarita, “es una gran satisfacción”. “En mi caso, recibí información de la ONG Ven con Nosotros”, y eso la hizo tomar la decisión a algo que ya había venido sopesando. “Tenía ganas de ayudar, y esa era la mejor oportunidad. Ahora creo que tendría que haberlo hecho antes”.