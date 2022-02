María Hernández avisa de su próximo rival: "Es un buen toro el que tenemos"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha analizado el partido de su equipo contra el Compostela a domicilio entre semana al tratarse de un duelo aplazado de primeros de enero por los positivos.

Compostela: "Nos refuerza, pero somos conscientes de que esto tiene que continuar. Es una semana complicada, aunque no nos quejamos porque haya tres partidos. Nos toca dar buena información al jugador".

Físico: "Bien. No ha habido ningún percance y estamos todos a disposición. Veo más importante lo anímico que lo físico".

San Lázaro: "Es una de las plantillas grandes del grupo y la conozco del año pasado. Tienen jugadores importantes. Es un buen toro el que tenemos".

Once: "No quiero adelantar cosas porque en Santiago me estarán escuchando. No doy pistas. Benito vuelve de sanción".

Extremo diestro: "La plantilla es la que hay y no me quejo. No hay descompensación. Aquí hay que sumar".

Benítez: "La decisión es que están muy igualados y si pudieran jugar ambos, los dos saldrían".

Ribeiro: "Marcó un gol y tuvo para más. Veremos... pero me gusta premiar por rendimiento en entrenos y también en partidos".

Trabajar más: "Me ha dado poco tiempo. Hay que recuperar y activar".

Estrategia: "El ABP es importante... y más en estas categorías".

Mejor ambiente en casa: "Quiero solo hablar de Compostela. Sé lo que voy a responder después de este partido".