De Arriba: "He vuelto a ser el Álvaro de 2018 y 2019"

"Estoy contento ya no solo por la mínima, sino porque es un resultado que me coloca arriba en el ranking y tengo garantías para el Mundial", ha dicho el corredor salmantino

Álvaro de Arriba, corredor salmantino de 800 metros lisos, ha conseguido la mínima para el Mundial de atletismo de pista cubierta de Belgrado (Serbia). Sin embargo, el atleta aún no tiene confirmada su presencia en la cita por el alto nivel que hay en su categoría, dado que tan solo existen dos plazas para todos los competidores nacionales. Pese a ello, él se muestra optimista en una entrevista con SALAMANCA AL DÍA en la que habla de todo.

Sensaciones al lograr la mínima: "De tranquilidad porque hemos entrenado mejor que nunca, pero no acababa de salir la cosa y en el 800 siempre hay que encontrar la carrera. Estoy contento ya no solo por la mínima, sino porque es un resultado que me coloca arriba en el ranking y tengo garantías para el Mundial".

Le ha costado varios intentos alcanzarla: "Realmente he tenido la sensación de estar bien y de que no me ha acabado de salir hasta ahora. Tengo bastante experiencia y ya me ha pasado en otros años. Estábamos tranquilos y no se me pasaban pensamientos negativos por la cabeza".

Llega a meta y ve su buen crono en Birmingham: "Más que al llegar a meta, ha sido al tener la referencia en el 600. Al pasar por él, todavía me veía con fuerzas a falta lo que quedaba. Tenía claro que la mínima la lograba. Lo importante más allá de ella es que me coloca muy arriba en el ranking. Lo otro es un trámite para el Mundial y el objetivo es rendir al máximo".

Aún sin plaza asegurada para Belgrado: "Llevamos un par de años que con la mínima no vale en el 800. Estoy motivado y con la presión de que hay refrendarlo en el Campeonato de España. Tengo la mente muy tranquila. He vuelto a ser el Álvaro de 2018 y 2019. Voy con muchas ganas y a por una de esas dos plazas".

La pandemia le ha pasado factura ahora: "Al salir de la cuarentena fueron casi dos meses de poca actividad física y retomar el ritmo de competición cuesta. Lo hice, pero no con las sensaciones de años anteriores. También he tenido un par de lesiones y el nivel es tan alto que o estás al 100% o el 99% no te vale".

Objetivos para 2022: "Ahora tenemos la mente centrada en este Mundial indoor y hay que ganarse la plaza en el Nacional. En el Mundial vamos a por todo y mi idea es luchar por las medallas. Dentro del aire libre está el Campeonato del Mundo de Eugene (Estados Unidos), que es mi mayor aliciente... pero luego también tenemos el Campeonato de Europa de Múnich".

Otra charra como Lorena Martín está que se sale: "Me alegré muchísimo cuando hizo la mínima y es muy amiga mía. Me alegro por la amistad y porque sé todo lo que ha trabajado. Es una marca totalmente merecida. He entrenado con ella y sabía que iba bien".

Varios atletas locales triunfando: "Ha sido un poco de suerte lo de coincidir Mario Romo, Lorena y yo en este momento. Entrenamos fuera normalmente y ha sido más por eso que otra cosa. Aquí (en Salamanca) tenemos la suerte de tener la pista cubierta y yo entreno bastante allí ahora. Se han alineado los astros".

Cómo ve al atletismo local: "Es cierto que en el atletismo de medio fondo y fondo te tienes que mover de sitio por la altitud. Lo que se necesita aquí es más apoyo porque el que hay de las instituciones es mínimo. A dia de hoy, el 100% de mi apoyo económico es privado y todo de fuera de Salamanca o incluso de España. Las personas sí que me apoyan mucho en Salamanca y ahí no tengo ninguna queja. A mí se me acabó la ayuda de la RFEA y no me la han renovado este año. El dinero privado es más complicado de conseguir porque ellos invierten el suyo propio... y cuando apuestan por ti y las instituciones no, es raro de entender. Nadie es profeta en su tierra".