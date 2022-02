¿Es el final de la Atención Primaria?

Escribo este artículo desde el punto de vista y experiencia de un asegurado, desconocedor de cuáles son los planes del Gobierno, central o autonómico, sobre la Sanidad Pública: si estamos en la última fase de su desmantelamiento, o en una reestructuración imprevista e inimaginable.

Hace cuatro días llamé para concertar una cita telefónica, es decir una llamada telefónica con mi médico de cabecera. Elegí la modalidad de llamada telefónica, por ser consciente de las largas listas de espera que hay en Atención Primaria y, razoné conmigo mismo que como no pedía ninguna exploración médica sino una ligera variación sobre una medicación, ahorraría con mi llamada una consulta presencial.

Pero mi gran sorpresa fue cuando la telefonista me informa de que la primera hora libre para la llamada telefónica es dentro de una semana. Y que mi médico de cabecera ha sido sustituido por otro. Lo de la sustitución no me sorprendió tanto pues a la mayoría de amigos y conocidos les había pasado lo mismo: que habían cambiado recientemente de médico.

Al terminar la conexión me vino a la cabeza la campaña exitosa que ha tenido la masiva queja de jubilados y pensionistas con los servicios bancarios impersonales y electrónicos, titulada “Somos mayores, pero no tontos”. Y pensé que esa queja era una protesta por una nimiedad, si la comparamos con lo que está sucediendo en el Servicio Nacional de Salud: listas de esperas para una intervención quirúrgica de meses, a veces años, de largos meses para una consulta con un especialista. Y ahora…semanas para una llamada telefónica en Atención Primaria.

¿Están los días contados para el final de la Atención Primaria en nuestro país? Y si así fuera, significaría que todo el Insalud desaparece, pues no se puede concebir un servicio de especialidades, exploraciones e intervenciones quirúrgicas sin médicos que las ordene. Pero entonces ¿por qué en Salamanca se acaba de construir e inaugurar un nuevo hospital? Sin médicos, personal de enfermería, personal sanitario, ni enfermos, no hay hospitales. Y la sangría de médicos españoles que se cansan de las condiciones de su trabajo hospitalario y de su contrato, sigue aumentando: en el año 2021 el número de médicos que han pedido irse fuera de nuestras fronteras ha ascendido a 4130.

Estas oscuras nubes en la sanidad pública se ciernen sobre todo sobre las personas mayores, que son obviamente las más frágiles sanitariamente. Una persona de 70 u 80 años no puede estar meses sin al menos una consulta de revisión de su médico de cabecera; no hablo de personas con alguna enfermedad grave, sino las que viven el proceso normal de envejecimiento.

Ahora que los focos de los medios de comunicación señalan los puntos donde supuestamente debe estar nuestra atención y preocupación ( guerras políticas dentro de los partidos, posibles guerras de tácticas internacionales, algún espantoso crimen semanal, etc.) nuestro sentido común debe conducirnos con lucidez en nuestras prioridades; y la salud es y será siempre la primera prioridad.