¡Ya hemos votado: y ahora qué!

Después de la aparente resaca por el triunfo PP, tras unos días dubitativo, me pongo ante el “ordenata”, para tratar de evaluar lo acontecido en estas elecciones, con las que nadie contaba, y que al Sr. Mañueco le han impuesto los mandatarios de su partido en Madrid… Hoy servidor como cada mañana da lectura a su periódico SALAMANCA AL DÍA. En el mismo, el colega Raúl Izquierdo relata que fue presidente de una mesa electoral, y que después de un día de cumplimiento ciudadano, tuvo ocasión de oír, sentir, y padecer ciertas “convulsiones, náuseas, y otras necesidades fisiológicas, según se iba enterando de los entramados políticos, de sus pretensiones, y algunas otras perlas, que de forma informal se comentaba.

Y lo cierto es que no puedo estar más de acuerdo con su valoración. Yo también acudí a la cita con la urna, con la mascarilla puesta evidentemente, y aun así también me traspasaba cierto hedor. El estar siendo participe de unas elecciones impuestas a los castellanos-leoneses, por la sencilla razón- de un día para otro-, de no se cuantas manipulaciones, desconfianzas, traiciones, desbarajustes, mociones de censuras, y otras lindezas de exhibicionismo, cabriolas e incontinencias verbales, para terminar saliéndose por la puerta de atrás de la palabrería, y finalmente no encontrar un razonamiento y un argumento que sustentara, el tener que pasar nuevamente por las urnas a mitad de la legislatura: ¿Qué no es que fuera exquisita, justa equitativa y ponderada?, pero tras lo que veníamos y aún padecemos con esta desgracia pandémica que ha asolado, además como siempre a los más vulnerables, no era ético, ni practico, ni estético tener que volver a votar, hacer un gasto brutal, molestar y poner en duda a la ciudadanía, alejarla otro poco de la confianza que tiene en sus políticos y políticas, poniendo en solfa al país, la democracia, y gritarnos desde el pulpito de pueblos y ciudades, cosas que algunos después de treinta y cinco años de mandato, debería darles cuanto menos vergüenza repetirlas, en esta bendita tierra, no ya vaciada, sino abandonada, dejada al pairo, y despojada de los derechos elementales, y así en cada pueblo y provincia de esta Castilla, millares de personas y familias y mayormente jóvenes, algunos con profesiones y altos conocimientos, que tan solo acuden a sus pueblos, a enterrar a los suyos.

¿Y ahora después de una victoria con más hiel que miel, sondean ustedes con quien han de formar gobierno?, especulan y reniegan de unos y de otros. Es decir, que ahora han creado ustedes, señores del PP, un problema mayor del que según su diagnostico teníamos, Es decir que han cambiado “el burro por un pollino”. Y, que ahora sus “nuevos” socios una vez que han visto como “caza la perrita”, y cuales han sido los bandazos, las incongruencias y desatinos de su gestión, le van a poner el nivel de exigencia en unos rasantes difíciles de pasar. Y aunque el señor Mañueco, no lo diga, - no hay más que ver su cara - para hacer valer su fracaso, su despropósito, su incongruencia, y las sucesivas torpezas que hemos tenido que padecer y pagar. Su capacidad de gestión ya ha sido evaluada y el resultado siempre fue negativo, se comprobó, en la alcaldía, en la junta provincial en Salamanca y como consejero en Valladolid, ahora como presidente de la misma. Toda una vida dentro del sistema en política, casi, (desde que iba en pantalón corto) y nadie le recuerda apenas ninguna obra, en su largo peregrinaje por todos los despachos que fue pasando, y la verdad es que lo siento como salmantino. Y ahora finalmente, se encuentra usted en una absurda encrucijada, en un pozo que usted, y sus mentores, ayudaron a cavar. Ha ganado otras elecciones si, pero no son ninguna alegría, ni para su partido, que ha jugado con usted, con los tiempos, con la táctica electoral y con esta ciudadanía. Podrán reírse si quieren, eso ira más en detrimento suyo, se delatará y quedara para el recuerdo penoso de estas tierras, como un político con más pena que gloria, vacío, aturdido y zarandeado por aquellos a los que siguió, para darles plaza, poder y ego suficiente para mantenerse en sus poltronas, (al tiempo). No se olvide, ahora mientras negocia, un gobierno para que gestione de nuevo esta parte de España, le pasaran la factura cualquiera de aquellos que usted proponga, y los mismos que le incitaron a que fuera Castilla y León el centro de operaciones para ver como se sintoniza con una derecha-ultra, que no quiere y se desdice de las Autonomías, y de otros logros alcanzados., y gritar – que son los salvadores de la Patria-.

¡Que dios nos ampare! Tu…

Fermín González salamancartvaldia.es blog taurinerías