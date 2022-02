"La mera mención de la palabra corrupción ha hecho que el PP se levantara de la mesa", afirma Tudanca

El secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, se ha mostrado "absolutamente estupefacto" y "tremendamente desconcertado" por el abandono del presidente del PP y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a los quince minutos de la primera reunión negociadora con los socialistas para tratar de formar un Gobierno ante la "mera mención de la palabra corrupción", sin "ninguna acusación" y sin haber hablado de medidas anticorrupción.

"Una de las cosas que nos diferencia es la corrupción. Esa ha sido la frase literal", ha explicado Tudanca que ha dicho mientras que la respuesta de Fernández Mañueco a renglón seguido ha sido: "Dije que si se pronunciaba la palabra corrupción me levantaba y me iba", como así ha pasado, según el relato del socialista.

Tudanca ha tirado de ironía para afirmar que la actitud de Fernández Mañueco "dice mucho" del compromiso del 'popular' con su tierra y con la estabilidad del Gobierno, con una acusación expresa a Fernández Mañueco por volver a anteponer los intereses de su partido cuando "se está descomponiendo" en una "guerra de guerrillas".

"La mera mención de la palabra corrupción ha hecho que el PP se levantara de la mesa. Que lo expliquen", ha zanjado Tudanca quien, tras apuntar a la posibilidad de que este abandono ya estuviese decidido antes de la reunión, ha acusado a los 'populares' de haber "dinamitado" este encuentro, el primero en la ronda de contactos para conformar el Gobierno en Castilla y León tras las elecciones del 13 de febrero en las que el PP obtuvo 31 escaños, frente a 28 de PSOE, 13 de VOX, tres de UPL, tres de Soria YA y uno de Por Ávila, Ciudadanos y Podemos, en cada caso.

"El PP, como nos temíamos, ni en temas de regeneración ni de aislar a la extremaderecha está dispuesto a nada. Sólo quiere hablar de cómo seguir en el poder a cualquier precio y de cualquier manera. Y para eso que no cuente con el PSOE", ha dejado claro el secretario de los socialistas.

Luis Tudanca se ha mostrado convencido además de que el Partido Popular tiene decidido "desde el primer día" que va a gobernar con VOX, partido con el que cree que también ha pactado la conformación de la Mesa de las Cortes en una muestra, a su juicio, de que el PP no quiere poner el cordón sanitario a los de Santiago Abascal que exigen los socialistas como ocurre "en toda Europa".

"El PP no quiere hablar de eso", ha lamentado Tudanca para zanjar: "La responsabilidad es suya". El secretario autonómico del PSOE ha asegurado que en los quince minutos que ha durado la reunión con Fernández Mañueco éste no se ha comprometido a aislar a VOX. "Es la pura y la cruda realidad", ha concluido el socialista para quien si el candidato del PP pronunciase la frase de que no va a pactar con VOX "esto estaba arreglado".

Luis Tudanca ha acusado al Partido Popular de haber "alimentado" y de haber hecho crecer a "la extremaderecha" a la que ahora ha abierto las puertas de Castilla y León y ha apuntado en concreto a la previsible entrada de los de Santiago Abascal en el Parlamento autonómico, primero, y también en la Junta .

Según ha explicado, a diferencia de lo que ocurrió hace dos años y medio, cuando PP y Ciudadanos se negaron a dialogar con el partido ganador de las elecciones de mayo de 2019 --el PSOE--, él ha acudido a la reunión de hoy por "escrupuloso respeto" a los resultados electorales y a las instituciones, como hacía "el PP de antaño" que, según ha rememorado, era un partido de "gobierno y moderado", frente al actual al que ha acusado de estar "destrozando y destrozándose" y alterando las normas de convivencia "dentro y fuera del partido".

"Su modelo era del de Ayuso, pues fijense cómo ha quedado esto", ha ironizado el socialista para quien la única propuesta de Fernández Mañueco hoy estaba basada "única y exclusivamente" en hacer oposición al Gobierno de la nación, "más ocupado y preocupado" en la "guerra interna" del PP.

En el caso concreto del PSOE, ha asegurado que ha acudido al encuentro convocado por el PP "con la mejor voluntad" y "pensando en Castilla y León" y en la necesidad de encontrar respuestas "tras los tiempos convulsos" que han ocasionado, a su juicio, la convocatoria "precipitada" de las elecciones tras haber "dinamitado" el Gobierno de coalición con Ciudadanos y el presupuesto de 2022.