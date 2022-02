El bejarano acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja niega los hechos: “Nunca jamás, ni se me ocurriría”

La Audiencia Provincial ha acogido este lunes el juicio contra J. L. M. L., el acusado por presuntos abusos sexuales a la hija de su mujer en el año 2015 en una localidad de la comarca de Béjar.

Los hechos se remontan al año 2015, cuando el presunto acusado, según la víctima, que en aquel momento era menor, hizo tocamientos en las partes íntimas. Sin embargo, el acusado, en su defensa, niega rotundamente los hechos: “Nunca jamás, ni se me ocurriría. No, no y no”.

En su declaración la víctima ha detallado los hechos, señalando que tuvieron lugar en el salón del domicilio, mientras la madre veía la televisión. “Me dijo que me sentase encima. Me desabrochó el pantalón y me metió la mano por debajo”. Añadiendo que “yo no sabía que hacer”.

El acusado ha reiterado la negación de los hechos: “Jamás la he visto desnuda, jamás la he desvestido”. Señalando que “teníamos una convivencia de una familia normal y corriente”.

Al ser preguntado por unos supuestos mensajes en los que confesaba los hechos, J. L. M. L. ha sido contundente alegando que “en ningún momento he reconocido que haya hecho esos hechos”.