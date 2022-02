El Palacio de Congresos acoge esta semana un congreso médico y un concierto

El Palacio de Congresos acoge esta semana dos destacados eventos con los que mantiene una intensa actividad que redunda en beneficio de la ciudad de Salamanca. Este jueves, día 24, tendrá lugar la inauguración del IX Congreso Grupo Español de Tratamiento de Tumores de Cabeza y Cuello (TTCC), que cuenta con 178 oncólogos médicos, y que se extenderá hasta el sábado, día 26. El cáncer de cabeza y cuello es el sexto más común en nuestro país y por el tipo de secuelas que deja en los pacientes dificulta su reintegración en la vida laboral y social, de ahí la importancia de su tratamiento y análisis.

En el congreso, al que está previsto que asistan cerca de 180 expertos, se analizarán los retos en la investigación, y contará con un homenaje al profesor Juan Jesús Cruz, recientemente jubilado tras 27 años al frente del servicio de Oncología del Hospital Clínico Universitario de Salamanca y presidente honorífico del grupo. Además, en este evento se pondrá en marcha de la primera beca de investigación traslacional TTCC, que lleva su nombre, dotada con 80.000 euros.

El viernes, 25 de febrero, el Palacio acoge el evento cultural “Michael Legend, Musical Tribute of King of the Pop”, un musical tributo al que fuera leyenda del pop Michael Jackson. Las entradas pueden adquirirse a través de la web www.aporentradas.com. Se trata de un espectáculo en el que puede ver a Ben Jackson, considerado como uno de los mejores dobles del mundo del considerado ‘Rey del pop’, junto a una excelente formación musical y a un gran equipo de bailarines, coristas y artistas invitados. Un show para todos los públicos que nos ofrece su repertorio más conocido y que incluye las composiciones más emblemáticas de su carrera.

El Palacio de Congresos de Castilla y León es gestionado por el área de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca que dirige Fernando Castaño y durante este año ya ha confirmado la realización de 120 eventos.