De los políticos y otros intensos

A los políticos y a los intensos les pasa lo mismo: no saben que las consecuencias, llegan. Son optimistas y acumulan partes de conducta, escándalos diversos, páginas de periódico y kilómetros de tertulia y a la hora de la verdad… se llevan las manos a la cabeza porque las consecuencias de sus actos les atropellan. Claro que mis intensos se conforman con mojar el papel del baño y lanzarlo a la pared de enfrente cual proyectil ruso y que se lo devuelvan los del otro lado con artillería ucraniana. Los intensos corren por los pasillos llevándoselo todo por delante y de vez en cuando, cambian cosas de lugar por juego o le dicen al profesor de turno alguna barbaridad de esas que propician la expulsión inmediata con tarjeta roja incluida. Mis intensos son inocentes, todo lo más inundan un baño, se pegan un par de arreones, interrumpen una clase o insultan a un profesor que total, ya lo lleva en el sueldo. Los políticos son otra cosa.

Yo decidí un día dejar de hablar de sus señorías. Buscar la armonía del desorden en los recuerdos que van y vienen mientras el tiempo se acomoda a sus rutinas y la primavera se anuncia tensando las ramas plenas de yemas. Para lucha de egos ya tengo mis deliciosamente cotillas amistades que dan crédito a mi natural malevolencia… lo nuestro es el sacar la tijera de cortar prójimo crudo sin lucrarnos ni mentir más allá de lo piadoso. Pero no. La política es otra cosa, otra cosa inútil y mediocre, vacía de fondo y de pésima forma de la que cada uno pasa como puede mientras trata de seguir su vida. Porque el discurso imperante nada tiene que ver con el esfuerzo de llenar con más dinero y con menos cosas la cesta de una compra que se trae a pie porque lo de llenar el depósito se ha puesto por las nubes, esas que no existen y no cae ni la lluvia horizontal que mi hermano llama niebla.

Yo que me paso la vida pastoreando a los intensos, tratando de imaginar cómo se vive en un piso compartido, con los padres trabajando ¡Con suerte! tantas horas que nadie se va a preocupar si el chico hace la tarea o de plano se merienda al profesor si es que va a clase… no estoy para monsergas ni para astracanadas que quieren ser épicas y ni llegan a la ópera bufa. Para que luego digan que el pescado es caro, la actualidad nos hiela el corazón en Terranova y de nuevo se ensaña con niñas estudiosas que aparecen desnudas y muertas, muertas como las mujeres que no paran de morirse porque alguien lo decide diciéndole que la ama. El muchacho mata a sus padres y sigue jugando mientras llama al instituto y niega las consecuencias en este mundo nuestro en el que nos hemos olvidado de aquello que los hechos acarrean… Y que no lo sepan los intensos tiene un pase… que los políticos no lo sepan es una estúpida tragedia o un chiste malo.

Fotografía: Fernando Sánchez Gómez.