María: "Estoy muy contento, pero más que por mí es por los jugadores"

María Hernández, entrenador del Salamanca UDS, ha debutado con victoria en el cargo al imponerse por la mínima al Marino de Luanco fuera de casa gracias a un gol de Ribeiro.

Debut con victoria: "Estoy muy contento, pero más que por mí es por los jugadores. Necesitaban este empujón. Hemos sentido el arreón del rival en el segundo tiempo y lo esperábamos porque no es fácil ganar aquí".

Marino: "Esperaba otra estructura de inicio y pensé que serían más agresivos. Doy mucho mérito a la victoria porque hemos sufrido, pero es lógico. Si no sufres, no sales vivo de aquí. El inicio ha sido más para nosotros".

Sin ganar desde noviembre: "Es muy importante. Tenemos que seguir mejorando cosas que hemos hecho mal, pero también otras bien. Hemos tenido premio".

Posible penalti local: "Como si me preguntas en el área rival, es complicado verlo. No he visto nada".