Dani Mori: "Hay que felicitar al Racing. No es fácil ganar en el Reina Sofía y es el primer equipo que lo consigue"

Dani Mori, técnico de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación locales y visitantes después de un partido atractivo ante un coloso e histórico como el Racing de Santander en el Reina Sofía.

Valoración: "Hay que felicitar al Racing. No es fácil ganar en el Reina Sofía y es el primer equipo que lo consigue. Tenemos que ser deportivos y darles la enhorabuena. Sabíamos que iba a ser difícil porque están hechos para otra categoría. En el minuto 1 ya vimos lo que podíamos hacer, luego nos adelantamos y buscábamos encontrar a Montes. Cada contra era peligrosa y creíamos que con el balón por el suelo podíamos hacerles más daño, pero saben jugar. Nos ha faltado hacer daño. El primer centro suyo al área lo mete Pablo Torre dentro y quiero analizar esa acción. En la segunda parte ha habido muchos parones y no se ha jugado casi nada. En la segunda jugada que tienen, volvemos a encajar. Por ocasiones y por intentarlo no ha sido. Si no haces un partido excepcional contra este tipo de equipos, hay posibilidades de que se lleve el partido el rival. No nos podemos reprochar que no lo hayamos intentado. Toca levantar la cabeza".

Posible penalti en el añadido: "Creo que reclama mano, pero no lo sé. No la he visto. De la Nava me dice que sí, aunque el partido ya ha terminado con derrota de Unionistas. Las aficiones han estado de 10. Nos duele en el alma por nuestra gente y ellos están orgullosos de nosotros. Esto podía pasar por la categoría que es".

Playoff: "Cuando vas a jugar contra un equipo de estos, son históricos y tienes que hacer un partido perfecto. Estamos en condiciones de pelear con ellos y con cualquiera. No vamos a ponernos límites, pero hay que ser realistas y el tiempo ya dirá de lo que somos capaces. Hay que ganar puntos y puestos. Ojalá se pueda aguantar este tirón".

Poco añadido: "Si vamos a las acciones de área, creo que podría haber pasado cualquier cosa. Igual lo justo era el empate, pero hay otras veces que el rival puede pensar lo mismo de nosotros. El árbitro ha decicido añadir tres minutos y no puedo volver atrás".

Ramiro Mayor

Declaraciones: "Nos vamos muy fastidiados porque el equipo ha dado todo lo que tenía. Toca seguir así hasta final de temporada y nadie nos puede reprochar nada. El Racing tiene jugadores determinantes y sin hacer un partido en el que nos hayan desbordado, lo han aprovechado y nos han ganado. El gol nos ha hecho daño, ha habido mucho juego parado y no podíamos apretarles, aunque en el arreón final hemos estado a punto de empatar. Del penalti de Carlos de la Nava no puedo decir nada. La primera derrota ha llegado en febrero y ojalá este sea el único partido que se nos escape aquí. Es espectacular el ambiente y han tenido un gran comportamiento las dos aficiones. Cada partido aquí en el Reina es una fiesta".