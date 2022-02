PP y PSOE se debilitan, Vox, UPL y los provincialistas se refuerzan, y Podemos y Cs pasan a la irrelevancia

A tenor de los resultados obtenidos en los comicios autonómicos, no puede decirse que la jugada del hasta ahora presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, haya sido precisamente una jugada maestra. Y es que, si Mañueco convocó las elecciones autonómicas buscando una mayoría absoluta del PP, desde luego no ha conseguido su objetivo. En este aspecto, Mañueco no se escondía en la precampaña al apuntar que aspiraba a gobernar en solitario, sin socios de gobierno, y con una mayoría absoluta en las Cortes que le permitiese hacer y deshacer sin tener que negociar con otros grupos políticas o presupuestos.

Sin embargo, nada de eso ha sucedido, y lo único que ha cambiado es el socio que necesita Mañueco en Cortes, que ha pasado de ser Ciudadanos a ser Vox. Un cambio de socio necesario que perjudica a los populares en su objetivo de hacerse con el centro político, pues les obliga a mirar hacia la derecha más radical, un hecho que además no se ve con demasiados buenos ojos entre el resto de partidos conservadores europeos.

No obstante, Mañueco y el PP quisieron vender en la noche electoral como un éxito los resultados obtenidos, cuando lo cierto es que se han quedado lejos de la mayoría absoluta y, si bien han conseguido volver a ser la fuerza más votada en la comunidad autónoma, no ha sido tanto por mérito de un PP en horas bajas, sino sobre todo por demérito de un PSOE que se ha hundido en estos comicios.

Y es que en la otra cara del bipartidismo tradicional, el PSOE, se ha pegado un soberano tortazo, que tuvo que ser reconocido por su líder autonómico, Luis Tudanca, visiblemente afectado en la noche electoral al pasar a ser segunda fuerza tras perder 7 escaños de los 35 que logró en los anteriores comicios, con una pérdida de 117.000 votos.

En este aspecto, la caída del PSOE ha amortiguado la del PP, que se ha visto beneficiado en el reparto de escaños por el desplome de los socialistas. Así, los populares han logrado dos procuradores más pese a haber perdido 55.000 votos respecto a los anteriores comicios, y a pesar de la desaparición ‘de facto’ de Ciudadanos (que apenas conserva el sillón de Francisco Igea tras perder más de 150.000 votos en estas elecciones), los populares no han conseguido incrementar sus apoyos ante la debacle de Cs.

Por su parte, los grandes beneficiados de la debacle de PP, PSOE y Cs han sido, por un lado, Vox, que ha incrementado su electorado en 136.000 votos, y por otro lado tanto el regionalista Unión del Pueblo Leonés (UPL) como la plataforma provincialista ‘Soria Ya!’, que aumentaron sus votos en 24.000 (en el caso de UPL) y 18.000 (en el de Soria Ya), superando en escaños a formaciones que se presentaban en todas las provincias de la comunidad como Unidas Podemos o Ciudadanos.

Por otro lado, también cabe destacar el ‘pinchazo’ del partido España Vaciada, que no logró obtener ningún procurador y apenas se acercó a ese objetivo en Burgos, a pesar del gran eco mediático que ha tenido a nivel nacional. Para curarse las heridas, desde esta formación no han tardado en señalar que Soria Ya! trabaja dentro de la coordinadora de asociaciones de la España Vaciada, pero lo cierto es que los sorianistas no se han presentado bajo el paraguas del partido político España Vaciada, sino que lo hicieron con su propia marca y en forma de agrupación de electores.

De este modo, las elecciones autonómicas del pasado domingo nos dejan un panorama muy distinto al que teníamos hasta ahora, con un PP y PSOE debilitados, un Podemos y Ciudadanos que han pasado a la irrelevancia, y el fortalecimiento de Vox, de UPL y de Soria Ya, que pasan a ser tercera, cuarta y quinta fuerzas en el parlamento respectivamente, en el que resiste también Por Ávila como última fuerza, conservando su procurador.