Las disímiles realidades.

Mientras la campaña electoral nos sumía en otra realidad, apenas vimos un par de cosas interesantes del Barrio Garrido. Nada ya mencionado aquí alguna vez de forma más genérica. Por un lado, en la web “Salamanca en Bici” expusieron un interesante trabajo sobre el verdadero interés municipal por los peatones. Por otro, “Garrido Contigo” mostraba la realidad de la preocupación del Ayuntamiento por la “infraestructura verde”. No el de la propaganda oficial.

No solo en Garrido faltan pasos peatonales. Alfonso de Castro, en el cercano barrio de Salesas, es una calle remodelada supuestamente bajo los "nuevos criterios" de sostenibilidad.

En el espacio urbano son extremadamente frecuentes las intersecciones, generalmente el encuentro de dos calles con cuatro esquinas. Al circular los peatones por ambos lados de cada una, única forma de acceder a los edificios, el abundantísimo espacio central para vehículos ha de cruzarse por cuatro sitios. La mayoría de las calles suelen tener poco tráfico a baja velocidad. Pero nuestro Ayuntamiento lo ve de otra manera, está la realidad que afronta la gente y la virtual (en su tercera acepción) municipal, como han “descubierto” en Garrido.

Es demasiado frecuente hallar intersecciones donde faltan pasos de peatones señalizados para cruzar. Algo incomprensible, como su larga permanencia en el tiempo, teniendo presente el enorme interés por la seguridad vial, con Plan municipal y todo. Ese trabajo ha “contabilizado la ausencia de 31 pasos de peatones (…) en 26 intersecciones dónde de los 4 pasos peatonales posibles sólo hay tres o dos. Ello genera pasos incompletos, interrumpiendo itinerarios peatonales, haciéndolos más intrincados e incómodos.” No obstante, el discurso oficial no para de hablar de sostenibilidad. Aunque no cumplan el Plan de Movilidad, ni lo actualicen, o alardeen constantemente de carriles bici inútiles.

Mapa donde recogen los árboles que faltan, y dónde se pueden plantar más.

Incluso hablan de Zonas de Bajas Emisiones. Una forma eficaz de reducir esas emisiones, además de renunciar al vehículo privado en la movilidad urbana, es tener arbolado (maduro a ser posible). Contamos con una marca ambiental repetida hasta la saciedad en la propaganda oficial, especialmente imágenes y en actividades públicas. Pues en Garrido también descubren la falta de árboles en espacios dedicados exprofeso para ellos, unos 100, y desde hace tiempo. También tienen muchos sitios, desde hace tiempo, susceptibles de contar con ese interesante vecino, los han cuantificado en otros 100 al menos.

Alcorques vacíos en la Avenida de Los Cedros.

Vivimos en la era con mayor posibilidad de acceder a todo tipo de información, prácticamente de todo. Pero, con una eficacia encomiable, construyen una falsa política virtual donde la realidad no importa. Ni siquiera aquello de mayor interés para las personas y el futuro. En Salamanca han pasado de negar y resistirse a lo ahora llamado sostenibilidad, ¿se acuerdan del desprecio al ecologismo y a los “ecolojetas”?, a venerarla. Aunque eso de hacer cosas de verdad y con lógica ya lo vemos en Garrido y tantos barrios. Lo peor, como vimos el día 13, es la cantidad de gente que se cree esa realidad paralela para no cambiar nada. Este párrafo lo explica muy bien, y no solo para las ciudades.

El cruce de la Calle de el Greco con Alfonso IX cuenta con una mini rotonda que fuerza la elección del medio prevalente. En primer plano, a la derecha, un paso de peatones siguiendo un itinerario lógico. Pero, en el centro de la imagen, otro que obliga a dar un rodeo a quien camina, algo demasiado común en la ciudad aunque Garrido no es un mal barrio en esto.

“El problema fundamental es el no querer entender la coyuntura que estamos viviendo: de crisis energética y de materias primas, de cambio climático, de salud pública, de necesidad de reapropiación de la ciudad, de desconexión con la naturaleza, de desigualdades estructurales y una infinidad de otros elementos ignorados por las instituciones, aprisionadas entre el deseo de poder y las garras de los grupos de presión industriales y financieros. Unas medidas cosméticas eludiendo cuestionar el sistema económico-productivo (y las relaciones de poder) no solucionarán ninguno de los problemas actuales y conllevan responsabilidades.” “Decrecimiento o ecoinmovilismo” de Massimo Paolini en el blog “Perspectivas Anómalas”.