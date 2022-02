“Es bueno para la comarca entera que haya un bejarano en el lugar donde se toman las decisiones”

Tras más de 20 años en la política local, el bejarano Raúl Hernández daba el salto a las Cortes Autonómicas, ocupando el puesto de procurador tras la dimisión de Salvador Cruz. Apenas unos meses después, la convocatoria de unas elecciones anticipadas dejaba en manos de los votantes la continuidad de su trabajo en Valladolid. Finalmente, el popular resultaba elegido procurador y Béjar al Día ha charlado con él

Pregunta: Lo primero darle la enhorabuena por su elección como procurador por Salamanca

Respuesta: Muchas gracias, es una enhorabuena compartida con toda la familia del PP a nivel provincial y quiero destacar y agradecer el apoyo de los alcaldes y concejales populares de la comarca de Béjar y por supuesto a los afiliados y simpatizantes que en esta campaña han estado echando una mano para que Alfonso Fernández Mañueco ganara y que Béjar pueda contar con un representante en las Cortes Regionales.

Iba el número 5 por Salamanca, no se si ha tenido dudas de si lograría finalmente ser elegido….

Pues la verdad es que el final de campaña ha sido tumultuoso y parecía que el PP no iba a crecer, pero no ha sido así y hemos sacado un procurador más que en 2019 y me va a permitir continuar con la labor que estuve haciendo en los cuatro meses anteriores al proceso electoral.

¿Cómo ha vivido esta campaña tan extraña?

Como bien dices, ha sido extraña y diferente. Por primera vez se concurría sólo a unas autonómicas y había incertidumbre en cuanto a la participación o que podía ocurrir. Al final sin embargo ha habido un alto grado de implicación de la ciudadanía para depositar su voto en la urna el pasado domingo.

¿Qué análisis hace de los resultados en la comarca?

Pues creo que en el PP estamos contentos de seguir siendo la fuerza más votada. Por hacer un análisis, Vox ha crecido y sin embargo el PSOE se mantiene mas o menos. Quitando Ciudadanos, el resto de los partidos nos hemos movido en porcentajes similares a 2019.

Fernández Mañueco va a necesitar apoyos para poder formar gobierno ¿Qué cree que puede ocurrir en este sentido?

El propio candidato popular lo ha dejado claro: Esta abierto a hablar con todo el mundo. Si miramos la fragmentación que, habido en las Cortes, habrá mayor o menos dificultad para hablar con algunos partidos. El PSOE, por ejemplo, ya ha dejado claro a nivel nacional que descartar negociar con nosotros. Lo que hay que tener claro es que lo que ha votado la mayor parte de Castilla y León es el programa del Partido Popular. Se puede negociar, pero nadie puede venir a imponer nada. Por el bien de todos hay que poner en marcha cuanto antes los órganos de gobierno.

Ya que menciona esa fragmentación ¿Es una dificultada añadida para un procurador como usted?

Mi experiencia me dice que dependerá lo que se quiera, si construir una comunidad fuerte o si miramos sólo los intereses de cada provincia en concreto. Es lógico que cada uno tire para su tierra un poco más, pero sin olvidar que hay que buscar el beneficio de Castilla y León en su conjunto.

Por último ¿Qué supone su presencia en las Cortes para Béjar?

Sinceramente creo que es bueno para la comarca entera que haya un bejarano en el lugar donde se toman las decisiones. Independientemente de la ideología de cada uno, mi labor será ser portavoz de los problemas que arrastra mi tierra y tratar de buscar soluciones.