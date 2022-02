Casado retira el órdago y cerrará el expediente a Ayuso tras recibir la información

La dirección nacional del PP cerrará el expediente informativo abierto a Isabel Díaz Ayuso, después de haya aportado la información requerida sobre la contratación de emergencia durante la pandemia, según le trasladó personalmente el líder del PP, Pablo Casado, en la reunión que ambos mantuvieron en la sede nacional del partido.

En ese encuentro, que se prolongó varias horas, Casado aseguró además a Ayuso que "nunca" ha ordenado investigarla y que emprenderá acciones legales contra quien sostenga lo contrario. Además, defendió la necesidad de "unir" al PP y "seguir defendiendo junto a todos los militantes del PP el mejor proyecto de futuro para España", han informado fuentes de la dirección nacional.

Casado convocó este 18 de febrero por la tarde a la presidenta madrileña, en la sede nacional del PP, para intentar buscar una salida a la profunda crisis interna que se ha desatado en el partido, con acusaciones de supuesto espionaje y corrupción. Sin embargo, esa reunión acabó sin acuerdo.

"Reunión infructuosa", han asegurado fuentes cercanas a Ayuso, que han señalado que el presidente del PP pidió que la presidenta madrileña "dijera en un comunicado que no había sido investigada por el PP" y, "a cambio, le levantaba el expediente" informativo que le ha abierto la dirección nacional del PP.

Sin embargo, la dirección nacional del PP niega que Casado le dijera que le cerraba el expediente informativo a cambio de decir que el PP no la ha investigado. "No es a cambio de nada y, tanto es así que el expediente se cierra", han señalado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP, que han recalcado además que se podría no haber llegado a esto si Ayuso hubiera aportado antes esa documentación que se le lleva pidiendo seis meses.

El pasado jueves, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció la apertura de un expediente informativo a Ayuso para "culminar las averiguaciones que se han llevado a cabo" --sobre el contrato de mascarillas en plena pandemia en el que supuestamente su hermano habría mediado--. Además, avanzó que el partido estudiaba la posibilidad de emprender también acciones judiciales tras las "gravísimas acusaciones, casi delictivas" contra Casado.

Casado trasladó a la propia Ayuso este viernes que el comunicado que ella había hecho público este viernes al mediodía "aportando la información requerida sobre la contratación de emergencia durante la pandemia, se incorporará al expediente informativo" que se le ha abierto el Comité de Derechos y Garantías "para concluirlo satisfactoriamente", según ha informado el partido.

NECESIDAD DE "UNIR" AL PARTIDO

En esa misma reunión, Casado aseguró a Ayuso que "nunca ha ordenado ninguna investigación sobre actividades profesionales de su entorno y que emprenderá acciones legales contra cualquier persona que afirme lo contrario".

Además, el presidente del PP "defendió la necesidad de unir el partido y seguir defendiendo junto a todos los militantes del Partido Popular el mejor proyecto de futuro para España", han añadido las mismas fuentes.