Calderón, Robles y Losada acuden a las oficinas del Helmántico para acordar el finiquito

Si no hay entendimiento, el nuevo entrenador, María Hernández, no podría sentarse el domingo en el banquillo

El exentrenador del Salamanca UDS, Antonio Calderón, así como su segundo, Manuel Robles, y su preparador físico, Pepe Losada, han acudido esta mañana a las oficinas del Estadio Helmántico para acordar el finiquito con el director general de la entidad blanquinegra, Rafael Dueñas.

En principio, Antonio Calderón no estaba, pero luego ha llegado en solitario. En cualquier caso, si no hubiera acuerdo sobre las cantidades a abonar, el nuevo entrenador, María Hernández no podría sentarse en el banquillo en el partido de este domingo ante el Marino de Luanco, en tierras asturianas.