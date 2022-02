Quique Bassat: “Hay que empezar a tomar decisiones en este nuevo contexto pandémico”

La Asociación Española de Pediatría plantea retirar la mascarilla de forma progresiva en las aulas de los colegios. Una propuesta por parte de la entidad que tendría lugar de forma escalonada comenzando por los más pequeños este mes de febrero. SALAMANCA rtv AL DÍA ha hablado con el epidemiólogo y miembro de la Asociación Española de Pediatría, Quique Bassat, para conocer más en profundidad esta medida que plantean.

La pregunta que gran parte de la población se hace es si es demasiado precipitado, teniendo en cuenta que estamos “saliendo” de la sexta ola de la pandemia. Bassat señala que, aunque la situación aún es “complicada y convulsa, en algún momento hay que tomar una decisión”. Es cierto que en los menores está demostrado que el impacto es menor y en eso se centran desde la Asociación para explicar esta propuesta. “Hay países que han tomado una decisión mucho más agresiva de eliminar todas las medidas de prevención y nosotros lo que estamos proponiendo es una estrategia de desescalada en un grupo muy controlado, en un entorno muy controlado. Creo que sí que estamos preparados y que podemos avanzar”, destaca.

Pero ¿por qué cada 15 días? Bassat explica que “si hubiese transmisión derivada de la eliminación de las mascarillas tardaríamos unos diez días en empezar a verlo, y por eso esperamos estas dos semanas o incluso más en los grupos más mayores de edad, para que nos dé tiempo a monitorizar si este cambio de la estrategia tiene un impacto en el aumento de la trasmisión”.

El fin de las mascarillas en las aulas debe ir acompañado de otras medidas

La propuesta detalla que esta “desaparición” de las mascarillas en el aula debería ir acompañan de otras medidas. “Hemos propuesto es que se fortalezca primero la vacunación de los menores de 12 años que todavía está lejos de los indicadores que nos gustaría alcanzar, y segundo la ventilación. La ventilación es una medida que sabemos que ha funcionado muy bien”.

Sin embargo, la vacunación en España no es obligatoria y eso lleva a que no todos los menores hayan recibido la inoculación. ¿Qué ocurrirá con esos menores? “Hay poco riesgo de enfermedad grave en este grupo de edad y además transmiten peor la infección, evidentemente nos gustaría que todos los niños estuvieran vacunados para que el riesgo fuera todavía menor, pero entendemos que no vamos a alcanzar una cobertura vacunal tan alta como en otros grupos de edad y, por lo tanto, habrá que evaluarlo en el contexto de la cobertura vacunal que hayamos sido capaces de alcanzar”, explica a este medio de comunicación.

“Hay que tomar decisiones que nos permitan avanzar hacia una desescalada progresiva de las medidas”

Sin embargo, esta propuesta no ha sido recibida bien por todos. Hay quienes están a favor y en contra, quienes piensan que ya es el momento de comenzar a quitarse la mascarilla en interiores y quienes piensan que aún es precipitado. En este sentido, Bassat destaca que “hagamos lo que hagamos habrá preocupación, si no retiramos las medidas habrá quejas porque estamos tardando demasiado en retirar las medidas y hemos sido muy restrictivos en los niños, si las podemos retirar se habrá quejas de la gente de que lo estamos haciendo demasiado pronto. Creo que hay que empezar a tomar una serie de decisiones en este nuevo contexto pandémico que es diferente del que estábamos acostumbrados hasta ahora, y por lo tanto hay que tomar decisiones que no sean temeraria, basadas en la ciencia y que nos permitan avanzar hacia una desescalada progresiva de las medidas y hacia una normalización progresiva de lo que no está ocurriendo.”.

“Cuando estemos en unos niveles parecidos a los que teníamos en septiembre de 2021, será el momento de empezar a plantear estos cambios”

¿Será este el principio del fin de las mascarillas en interiores? El epidemiólogo señala que “mientras tengamos una incidencia muy alta no será el momento de hacerlo, y todavía seguimos desafortunadamente con una incidencia por encima de 1000 casos por cien mil habitantes. Estamos bajando a un buen ritmo, las tendencias son a la baja y eso es una buena noticia. Creo que cuando estemos en unos niveles parecidos a los que teníamos en septiembre de 2021, alrededor de los 50 casos por 100mil habitantes, será el momento de empezar a plantear estos cambios”.

En lo que respecta al fin de la pandemia, destaca que “cada vez que hemos terminado con una ola ha llegado otra y hay que ser muy prudentes, es cierto que llevamos muchas semanas escuchando buenas noticias y discutiendo de manera diferente con lo que nos está pasando, pero no queramos correr demasiado y esperemos a ver como transcurren las próximas semanas, si la incidencia sigue mantenida a la baja y entonces podremos empezar a avanzar. La vigilancia siempre será fundamental y la monitorización de lo que esté ocurriendo, aunque puede ser de manera diferente de cómo lo hemos hecho hasta ahora, pero eso es lo que puede guiarnos adecuadamente a la hora de tomar decisiones”, concluye.