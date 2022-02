"Nadie ha defendido más a Ayuso que yo, pero tengo derecho a pedirle en privado una información que me parece relevante"

"Lamento mucho todo lo que ha pasado y soy muy consciente del daño que hace al partido", afirmaba esta mañana el presidente del PP, Pablo Casado, en el programa radiofónico 'Herrera en Cope', en relación con las declaraciones de la presidenta de la comunidad de Madrid contra la dirección del partido, tras publicarse una presunta acusación de corrupción contra ella.

"Yo jamás he quitado mi apoyo a Ayuso, jamás le he dicho que no contara con mi confianza. Todo lo que escuché ayer no es verdad, estoy encantado de poder dar la cara", manifestaba en la entrevista realizada por Carlos Herrera.

Sobre el caso, Casado explicaba que "a mi me llega una información a finales del verano con datos fiscales y bancarios, que vendrá de instituciones públicas, cuando viene una información de una posible irregularidad, primero preguntamos a los afectados para recabar esas pruebas y se inicia un procedimiento interno".

Tras reconocer que "esa información la tienen medios y la oposición", añadía que pidió explicaciones a Ayuso, a la que le dijo "me ha llegado esto, me preocupa mucho". Sin embargo, "la respuesta no viene y lo único que llega es la solicitud de adelantar el congreso del PP en Madrid seis meses antes".

Por otra parte, el líder popular desmentía "que la información llegara de Moncloa" y resumía el problema en estos términos: "la cuestión es si es entendible que se pueda contratar con tu hermana y cobrar una comisión de 286.000 euros. Yo no estoy acusando, estoy preguntando, estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado (...). Y no tiene nada que ver con supuestos problemas internos del partido".

Además, Casado afirmaba que "no tengo pruebas" y argumentaba que "si un partido tiene indicios de alguna irregularidad lo que tiene que hacer es preguntar para ver si hay que acudir a la justicia".

"En mi opinión se está alargando un montaje. Todo esto tiene que acabar, simplemente diciendo esto es lo que pasó en el contrato, no ha habido ninguna transferencia del empresario a ningún familiar de la comunidad de Madrid y si la ha habido está justificada. Esto es algo que se tendría que haber aclarado en privado", manifestaba.

Ante las preguntas de Herrera, el presidente del PP contestaba que "a mi el congreso del PP de Madrid me da igual, yo soy un convencido del sistema de primarias. No es una cuestión de poder, de personalismos, aquí lo importante es que no haya un problema de ejemplaridad".

"Nosotros ayer contestamos a la declaración que hace ella, nunca he acusado a la señora Ayuso de nada, solo le he pedido una información, lo que no entendemos es la reacción que ha tenido", apuntaba para zanjar la cuestión con esta frase: "en el momento en el que ella reconoce que ha habido una relación contractual con un familiar suyo es muy fácil demostrar cómo se ha hecho ese contrato. Yo espero que hoy mismo se pueda resolver este expediente".

Finalmente, se refería a "los afiliados del PP que "no se merecen este espectáculo bochornoso". "Yo me comprometo a unir el partido y a resolver esta cuestión", concluía.