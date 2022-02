Más contrataciones o anticipar la edad de jubilación, entre las reclamaciones de SATSE Salamanca

“La enfermería no puede trabajar como está trabajando, no puede trabajar con esta presión asistencial”, destaca Laura García Barrueco a este medio de comunicación

Desde SATSE Salamanca continúan reivindicando diferentes mejoras para los profesionales de la enfermería. En esta nueva etapa, cuya secretaria provincial es Laura Barrueco, seguirán las mismas líneas que hasta ahora. “Tenemos muchas carencias profesionales pero la principal reivindicación es que al final lo que queremos trabajar a gusto, trabajar bien, y eso es sentir que puedes dar la máxima calidad que quieres”, destaca Laura Barrueco en una entrevista a Salamanca rtv al Día.

Una de las reivindicaciones que la necesidad de contrataciones. “En Salamanca hay una disparidad de médicos enfermeros en atención primaria, en teoría debería haber un equipo médico-enfermera, pero la realidad es que hay 59 médicos más que enfermeras”. Junto a esto, buenos recursos materiales. “La enfermería no puede trabajar como está trabajando, no puede trabajar con esta presión asistencial”.

También la mejora de contratos y la temporalidad de los mismos. “Los enfermeros jóvenes no pueden estar sujetos a esta temporalidad. Porque esto no es continuidad, no son contratos dignos y esto hay que acabarlo”. En este sentido, muchos profesionales del sector se marchan fuera de Salamanca, y de la comunidad, en busca de mejores contratos. Uno de los destinos más demandados es el País Vasco. “Ofrecen mejores contratos, trabajan mejor y pueden tener una mejor conciliación de sus vidas profesionales y personales. Aquí siempre se han ofertado contratos eventuales, de muy poca duración. El sistema que tenemos en sacyl pienso que quita a los profesionales los mejores y más fructíferos años de su carrera”.

La jubilación anticipada también es clave para ellos. “Reivindicamos políticas que permitan una jubilación anticipada y a la vez potenciar el empleo de la gente más joven. Los enfermeros estamos sometidos a riesgos biológicos, físicos, psicológicos, los turnos que son devastadores”, destaca.

La Ley de Seguridad del Paciente. “Apostamos mucho por esta iniciativa legislativa popular que comenzamos antes de la pandemia y creemos que va a subsanar muchos problemas que tenemos en la profesión y que la población necesita, porque esta ley vendría a asegurar un número de pacientes máximo y aceptable por cada profesional”.

Otra medida que consideran fundamental es la necesidad de un profesional de la enfermería en los centros escolares. Proponen la figura de un sanitario para atender a los niños. “Todos los incidentes que puedan aparecer, este profesional va a dar una respuesta inmediata, un control de las enfermedades crónicas, etc”. Una medida que pretenden volver a poner en marcha en un futuro.

Desde SATSE Salamanca han comenzado diferentes movilizaciones, con las que van a continuar. “Es el momento de reivindicar, la gente reivindica porque tiene motivos. Yo espero que la fuerza que hemos cogido con la pandemia como profesión, nos lleve a recobrar un poco la ilusión y a salir a la calle y pensar que las cosas realmente pueden cambiar, y si no al menos vamos intentarlo tantas veces como sea posible. Estamos jugándonos mucho, todos somos pacientes, nos estamos jugando la calidad de un sistema sanitario”, destaca Laura Barrueco.