Laura Barrueco: “Se ha demostrado que la enfermería tiene peso en el sistema sanitario”

Laura Barrueco García es la nueva Secretaria Provincial de SATSE Salamanca desde principios de febrero. Toma el relevo de Óscar García, quien ha estado durante siete años en el cargo. SALAMANCA rtv AL DÍA ha estado con Laura Barrueco, quien señala que afronta esta nueva etapa con “calma, serenidad y mucha ilusión”.

“Es una etapa de continuidad, asumo otro papel dentro del sindicato, pero al final esto es un trabajo en equipo, lo que cambian son las funciones, pero la forma de funcionar sigue siendo la misma”. SATSE Salamanca es, en palabras de Laura, “un equipo que llevamos tiempo rodando juntos, es una transición muy cómoda porque me siento totalmente apoyada, confío mucho con la gente que trabaja aquí, tenemos la misma ilusión que al principio y eso es lo que no hay que perder”.

En lo que respecta a la realidad de la profesión, señala que “después de la pandemia ha sido una etapa complicada, una época en la que los derechos sociales eran complicadísimos de defender, prácticamente inexistentes. Los derechos laborales estaban ahí, pero no se podían reclamar con la intensidad que, en otros momentos, pero había que trabajar”.

De cara al futuro destaca que viene otro periodo en la profesión. “Ahora toca hacer evaluación de lo que ha sido todo este tiempo con la pandemia, de lo que la enfermería ha demostrado, de lo que la mayoría precisa y de lo que la población necesita. Se abre una nueva etapa, una nueva etapa de reivindicaciones”. Precisamente entre esas reivindicaciones, destacan más contratación, mejores contratos o la propuesta de una enfermera en los centros escolares.

En lo que se refiere a SATSE Salamanca, Laura García destaca al equipo que forma parte del sindicato. “Soy fan de mis compañeros, estar aquí me ha permitido ver una visión global de toda la enfermería y tengo compañeros con una cualificación profesional fantástica. Tengo claro que me iré de aquí el día que sienta que algo les he devuelto”.

¿Se valora al personal de enfermería ahora más que antes?

"Todavía queda mucho por hacer. Las reclamaciones que hacemos ahora son las que llevamos haciendo bastante tiempo pero que la pandemia las ha puesto totalmente en evidencia. Durante la pandemia nos hemos dado cuenta como profesión de lo fuertes que somos, porque hubo que afrontar una situación muy complicada en un momento muy complicado, tanto profesional como personal, y lo hicimos muy bien y lo seguimos haciendo. En cierto sentido, eso a la enfermería le ha dado una fuerza de decir como profesión tenemos realmente un peso importante en el sistema sanitario, y se ha demostrado".

Destaca que "la enfermería ya gozaba de antes de bastante reconocimiento por parte de la población, lo sentíamos de antes, durante la pandemia fue algo brutal, después y yo creo que fruto de los que tienen que hacer algo, ahora la población tiene tantos problemas de acceso a la sanidad, hay un descontento que esta mal dirigido. Ese descontento la población lo dirige hacia los profesionales, porque es con quinen tienen contacto, pero ese descontento hay que dirigirlo a otros sitios que es a donde dirigimos nosotros nuestras reivindicaciones. Lo más desmotivador es que nos hemos dado cuenta que por parte de las instituciones en general, a la hora de reconocerlo en derechos laborales y en las peticiones que hacemos nos sentimos igual que antes: cero escuchados, cero considerados".

¿Qué ocurre con la enfermería en el mundo rural?

"La atención en el medio rural tiene que apostar por la enfermería. La necesidad de cuidados ha cambiado, la realidad es que hay mucha gente de mediana avanzada edad. Esa gente fundamentalmente necesita cuidados, unos cuidados que facilitan las enfermeras. No quiero decir que no necesiten médicos pero hacen falta profesionales de la enfermería que puedan tener tiempo y medios para hacer un control de esa población".