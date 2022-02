“Tenemos a mano todas las herramientas para evitar que los pacientes que sufran un ictus tengan graves secuelas”

Desde este mes de febrero, el Hospital de Salamanca puede atender los ictus más complejos las 24 horas del día. Una noticia que supone un gran avance para la ciudad charra y para el resto de la provincia. SALAMANCA rtv AL DÍA habla con Luis López Mesonero, coordinador de la Unidad de Ictus del Hospital de Salamanca para conocer están transcurriendo las primeras semanas.

Al día atienden una media de 2-3 ictus, que aumentan hasta cerca de los 1.000 en un año. López Mesona aclara que los ictus se pueden prevenir, pero "es imprescindible acudir cuanto antes al médico".

¿Qué ha supuesto esto para el servicio y para los pacientes?

Es un avance enorme que supone un beneficio muy grande. Tenemos a mano todas las herramientas diagnósticas y terapéuticas para evitar que los pacientes que sufran un ictus tengan graves secuelas.

Desde que comenzó este “nuevo horario”, ¿han atendido muchos casos por la tarde?

Digamos que lo que hemos ganado es evitar mandarlos a Valladolid que es donde disponían del tratamiento más importante para evitar secuelas, en estas dos semanas se ha realizado este tratamiento a 7 pacientes.

¿Cuántos profesionales forman parte del equipo?

Los eslabones que forman la cadena asistencial del ictus somos muchos, y entre todos hay que reducir el tiempo al máximo, por eso es tan importante el papel de cada uno, los neurólogos somos los que organizamos y conducimos el proceso, pero sin el reconocimiento de los síntomas por parte del 112, atención primaria, nuestro servicio de urgencias, el diagnóstico de imagen por los radiólogos, los anestesistas, radiológica intervencionista, UCI, enfermería, auxiliares y celadores. Todos son claves en el proceso.

¿De qué equipos disponen en el nuevo hospital para tratar ictus?

Ha mejorado el diagnóstico por imagen y la zona de radiología intervencionista para realizar la trombectomía, el tratamiento que nos faltaba para tener todos los tratamientos a beneficio de los pacientes.

¿Qué tratamientos son los que utilizan para tratar los ictus? ¿Alguno novedoso?

Debemos diferenciar los dos tratamientos que tenemos en la fase aguda. Cuando llega el paciente a urgencias lo que queremos es mejore lo antes posible, y eso depende de los tiempos de actuación, de lo rápido que se reconozcan los síntomas, y tras el diagnóstico por imagen podemos emplear dos tratamientos, la fibrinólisis intravenosa que es un tratamiento que se usa desde 1995, y la trombectomia mecánica que es el tratamiento que acabamos de instaurar 24 horas en nuestro centro, y que está indicado para aquellos pacientes de mayor gravedad, aquellos que pueden condicionar más secuelas si no lo evitamos.

“Si notas algo de forma brusca no esperes, acude a urgencias”

¿Cómo puede saber una persona o un familiar que está sufriendo un ictus?

Lo fundamental es que cuando tengan un síntoma brusco acudan a urgencias lo antes posible. Es difícil diferenciar muchas veces lo síntomas de un ictus, lo más importante es eso, si notas algo de forma brusca no esperes, acude a urgencias. Hay síntomas que es más fácil reconocer, si de repente no eres capaz de comunicarte, si tienes menos fuerza en un brazo o una pierna, pero al final lo importante es ir a urgencias para que podamos reconocerlo los médicos que estamos.

¿Se pueden prevenir?

Sin duda. Nosotros actuamos en la segunda parte, lo que se llama la prevención secundaria, una vez que alguien tiene un ictus intentamos evitar que tenga otro. Pero desde la atención primaria, lo que se trabaja es en la prevención primaria, evitar hábitos tóxicos (tabaco, alcohol, drogas de abuso), realizar ejercicio físico a diario, una dieta saludable y controlar aquellos factores de riesgo que pueden tener tanta importancia en un problema vascular como es el correcto control de la tensión arterial, de la glucemia en aquellos pacientes diabéticos y en el colesterol. Si se actúa sobre todas esas medidas se puede reducir en gran medida las posibilidades de tener un ictus.

¿Es importante acudir rápidamente al médico cuando se sospecha que pueda producirse un ictus?

Absolutamente, es la medida fundamental. El problema que tenemos es que muchas veces cuando acuden a urgencias han pasado muchas horas y ya no podemos realizar ningún tratamiento para evitar las secuelas que puede conllevar el ictus. Es imprescindible acudir cuanto antes.

¿Qué tipos de secuelas puede sufrir una persona que ha sufrido un ictus?

Hay pacientes que pueden no volver a comunicarse, bien porque no son capaces de expresar lo que desean, o porque no entiendan lo que les decimos. A las personas que les afecta la movilidad, se pueden quedar en una silla de ruedas o en una cama.

Usted como profesional, ¿qué mensaje quiere lanzar a los pacientes?

Lo fundamental es decirles que si presentan algún síntoma brusco deben acudir cuanto antes al hospital. El ictus tiene solución siempre y cuando entre todos colaboremos para disminuir o evitar las secuelas que puede provocar.