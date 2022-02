“Gracias a Félix Rodríguez de la Fuente y el apoyo de mi familia he conseguido hacer de mi pasión por la cetrería una forma de vida”

Fran Rodero mira hoy la vida desde el privilegio que le ofrece estar sentado en el trono que le ha convertido, no sin esfuerzo, en rey de la Altanería, llevando su pasión por la cetrería a una profesión que en la actualizad le ha situado como uno de los profesionales más cotizados y valorados del sector a nivel nacional e internacional.

Este joven profesional se dedica por completo al adiestramiento de halcones y la realización de diferentes trabajos con ellos, teniendo como base de operaciones Zorita de la Frontera, localidad que ha sido la cuna de esta pasión convertida en una forma de vida. Hasta llegar al olimpo que hoy disfruta, Fran Rodero tiene un largo camino recorrido, con un inicio claro. “Empecé con 13 años alentado por Félix Rodríguez de la Fuente…sus documentales creo que nos marcaron a varias generaciones y desde luego fueron una inspiración para mí. Ni conocía a cetreros ni tenía apenas información en aquellos momentos, pero gracias al apoyo de mis padres fui consiguiendo las primeras aves y con ellas comenzaba tímidamente a iniciarme en este mundo”.

Desde ese momento, comenzaba una imparable lucha para conseguir el ascenso y el reconocimiento que tenía muy claro desde sus orígenes y que se convertía tiempo después en una cascada de reconocimientos y títulos, entre los que se encuentran el Troreal, el Campeonato de Altanería con perro de muestra o hacer pódium en la modalidad Sky Trial. Estos son solo algunos de los títulos que atesora, a los que añade la satisfacción de estar durante varios años “entre los tres primeros en campeonatos de nivel nacional, que creo personalmente que es mucho más importante que ganar alguno puntual…mantener la regularidad y además hacerlo con muchas aves diferentes. Este año, por ejemplo, en un campeonato celebrado en Madrid he conseguido el primero, segundo y cuarto puesto, además de ser subcampeón de Castilla y León y campeón de España” relata Fran.

Una interminable lista que le genera una reflexión personal ya que, tal y como apunta, “para mi supone una satisfacción personal, además de sumar a mi vida una gran cantidad de buenos amigos en este mundo profesional. La cetrería es mi pasión, además de ser una forma de vida. Llegar a este nivel es conseguir hacer realidad un sueño que ni podía imaginar” pero destaca que, en el ámbito puramente empresarial, “me gusta marcar la diferencia ya que soy un buen cetrero a nivel personal, algo que traslado al campo profesional. Cuando selecciono halcones para criar, como tengo experiencia y sé volarlos, me facilita la labor de selección para la cría. Cuando trabajo en control de plagas, por ejemplo, al tener profundos conocimientos en adiestramiento, sé cómo hacerlo y enseñar a otros para poder realizar el trabajo. Puedo decir que soy halconero profesional, los adiestro en Zorita en la modalidad de Altanería para que otros puedan cazar o competir con ellos en cualquier parte del mundo” y añade Fran que el palmarés conseguido en los campeonatos “hace que tenga demanda fuera de España, recibiendo peticiones de Italia, Alemania o Emiratos Árabes. He viajado invitado a lugares como Escocia, Rusia, Marruecos, Azerbaiyán y ahora en marzo viajaré junto a un cliente y amigo a Tayikistán a cazar junto a un equipo de halcones que he entrenado”.

Una compleja agenda que se distribuye en eventos y lugares de primer nivel, lo que le sitúa como uno de los profesionales con mayor proyección a nivel nacional e internacional, aunque Fran mantiene la diversificación en su actividad ya que, como afirma, “trabajo junto a clientes en numerosos puntos del planeta, ofreciendo además asesoramiento y ayudando en las gestiones para que puedan llegar los halcones a su destino”.

En definitiva, una vida dedicada a la cetrería, que arrancaba en la infancia y que, asegura Fran “gracias al apoyo de mi familia he conseguido hacer de mi pasión una forma de vida. Adiestrar halcones para llevarlos a cazar a Emiratos solo me ha ocurrido a mí, es un sueño. Se me ha dado bien desde el principio y eso me ha abierto muchas puertas y ser de manera oficial adiestrador de halcones, algo que no existía hasta ahora, de hecho creo que soy el único que lo es hoy en día, es un sueño que ahora es mi vida”.