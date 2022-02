Fin de semana con temperaturas soleadas en Salamanca

No habrá muchas variaciones en la meteorología de Salamanca de cara al fin de semana. Este viernes, 18 de febrero, se prevé que las nubes no desaparezcan y aunque no se esperan precipitaciones, las temperaturas llegarán a los 15 grados.

Para el sábado, 19 de febrero, las mínimas serán de 1 grado. A lo largo de la jornada saldrá el sol, pero las temperaturas máximas no superarán los 11 grados. Para el domingo, la noche podrá llegar a mínimas de -2, porel día se espera que salga el sol y se llegue hasta los 15 grados.

Fuente: AEMET