El reto al que se enfrenta María: levantar a un Salamanca UDS que lleva una victoria en las últimas 13 jornadas

El nuevo entrenador se encuentra en una situación complicada para revitalizar el vuelo de un equipo que no ha conseguido dar alegrías a la afición hasta la fecha

El reto al que se enfrenta María en el Salamanca UDS es el de levantar a un equipo que lleva una victoria en las últimas 13 jornadas del campeonato de Liga de Segunda RFEF. Por ello, el nuevo entrenador se encuentra en una situación complicada para cambiarle la cara a un plantel que no ha podido dar alegrías a la afición hasta la fecha en el presente curso.

De este modo, los blanquinegros, con Calderón al mando de la nave, no saben lo que es ganar desde el 28 de noviembre de 2021. Es decir, han pasado casi tres meses en los que los blanquinegros no festejan lograr los tres puntos en una jornada, por lo que el agotamiento mental del vestuario al ver que las cosas no les han salido en este tiempo es importante.

Sin embargo, una de las prioridades de María Hernández pasa por 'hacer un Lolo Escobar' y revitalizar el ánimo de unos futbolistas que tienen calidad para evitar el descenso a Tercera RFEF, aunque la losa de llevar seis goles y solo 18 puntos, a tres por cada tanto, pesa demasiado. Así, el domingo en el Municipal de Miramar será la primera 'final' del ex de la UDS... y ya casi no hay margen de error. Toca vencer.