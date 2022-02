María: "Quiero agradecer al club la oportunidad de poder volver. Me llamaron ellos"

María Hernández, nuevo entrenador del Salamanca UDS, ha ofrecido sus primeras declaraciones en el cargo en la rueda de prensa previa al partido con el Marino de Luanco. Así, el técnico ha contado cómo se ha gestado su llegada, su idea de juego, el reto de la salvación y todos los temas de actualidad.

Primeros días: "La acogida ha sido receptiva, pero son días de ajetreos. Iremos a mejor con las sesiones. Me he presentado y les he dicho cómo trabajo, aunque lo principal es reforzarles a nivel anímico. No quiero meter mucha información porque si vas como un toro, mal...".

Salvación: "He seguido al equipo desde fuera, pero tengo que pasar más horas con ellos. Es pronto para poder pronunciarme al respecto".

Final el domingo: "Son tres puntos, pero tenemos problemas y el fútbol es así. No es una final, es un rival".

Llegada: "A partir del domingo se pone el club en contacto conmigo y me piden información al respecto sobre mí. No llevabámos tiempo hablado. Me llamaron ellos. Quiero agradecer al club la oportunidad de poder volver y le digo a toda la afición que no he podido responder a toda la gente que me ha escrito, pero lo haré en próximas fechas".

Marino de Luanco: "Lo había visto dos veces y me he metido a saco con el Marino como es lógico, pero el Compostela y la Llanera están a la vuelta de la esquina. Las claves somos nosotros y lo digo sin tener ego".

Portería: "He visto a ambos, pero mi forma de trabajar es diferente a lo de que roten. Sé que tengo dos buenos porteros y no hay uno superior a otro".

Sistema: "Ahora mismo lo importante es lo anímico, da igual lo demás. Hay que limpiar cabezas".

Se sienta o no: "Sigo dando documentación y solo me queda un papel. Como para preocuparme de lo que pasa en las oficinas".

Sátur: "Lo conozco de hace tiempo atrás. Me parece una buena persona y ya mismo le he mandado una lista de deberes impresionante".

Decidir alineaciones: "Falta todo el cuerpo técnico con Lozano, Memo... pero sí vamos a decidir nosotros. Las cosas evolucionan y los valores no deben de cambiar y menos con 50 años".

Relación con Lovato y Dueñas: "Con Rafa hablo a diario porque hace muchas funciones. Hablé el domingo con Manuel".

Fichajes: "Sé que hay 19 jugadores y el filial nos va a ayudar. Me tengo que centrar en el Marino. Ahora mismo ni lo contemplo".

Calderón: "No he hablado con él, ni le conozco de enfrentarnos".

Cambio del club en estos años: "Hay cambios porque por ejemplo el gimnasio es un cambio brutal, pero el club evoluciona".

Carlos Martín: "No lo he vuelto a ver ni por la calle".