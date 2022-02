Turnos de 24 horas, simulaciones o revisión de vehículos: el día a día de los bomberos

Cada día a las 14:00 horas comienza la jornada laboral de los bomberos de Salamanca. El equipo se divide en cinco turnos, cuyas guardias tienen que ser mínimo de 13 personas (10 bomberos y 3 mandos, los mandos pueden ser dos cabos y un sargento, dos sargentos o 1 cabo) y uno de los sargentos es el que hace de jefe de turno. Su jornada es de 24 horas y en ella realizan diferentes tareas para estar preparados por si tienen que salir en cualquier momento. “La media de salidas diarios es de 3 o 4, pero en días de tormenta, con agua o viento las salidas suelen ser más y se llama a refuerzos de otros turnos”, cuenta Damián Castaño.

Lo primero que hacen al llegar al parque es una reunión entre los jefes de cada turno para traspasarse las novedades del turno anterior y estar actualizados. Una vez que se produce esta reunión, se procede a la revisión de todos los vehículos. “Mediante una ficha se comprueba su estado, qué todo está correcto”. En el caso de que haya alguna incidencia, se apunta y se transmite.

A continuación, de lunes a viernes a primera hora de la tarde tienen una maniobra. La maniobra se realiza en un escenario siendo lo más real posible siempre siguiendo los protocolos operativos. En este sentido, Damián señala que se tienen que seguir estos protocolos por si algún bombero cambia de turno, “sepa lo que hay que hacer”. Es muy importante porque “una emergencia no puede generar una emergencia mayor”.

“El rescatador no puede pasar a ser rescatado”

“El rescatador no puede pasar a ser rescatado porque estaríamos generando una emergencia mayor y no atendiendo a la propia emergencia, eso es un principio de mando y control que llamamos, es fundamental. Más vale pararse unos segundos a pensar, el reconocimiento del escenario para que la intervención sea lo más eficaz posible, porque si solo se ve la cara del fuego que está saliendo de la ventana y no reconozco como está funcionando la ventilación, por ejemplo, en el hueco de escaleras, estoy generando un problema”.

Realizan diferentes prácticas, todas ellas siguiendo un calendario, por la tarde y por la mañana del día siguiente, antes de finalizar el turno. “Es muy importante tener interiorizada la mecánica de actuación de los protocolos, que sea mimético y sea para los bomberos algo natural”.

SALAMANCA rtv AL DÍA ha estado presente en la maniobra de estabilización de la víctima de un vehículo pesado. Simulando que se encuentran en una simulación real, los bomberos debían rescatar a un conductor que se había quedado atrapado.

¿Cómo actúan cuando reciben un aviso?

Cuando reciben un aviso para una salida se puede producir de dos maneras, o bien una llamada directa a nuestra central o mediante una al 112 que luego nos remite. Con unas características para saber qué vehículos tenemos que llevar, quedan los datos guardados de la persona o personas que han llamado para dar el aviso. “Algo importante por si tenemos que volver a llamar mientras nos dirigimos al lugar de los hechos”. Desde esta central se avisa a todo el parque de bomberos de la situación, ya que todo el parque está dotado de unos altavoces para que todos los bomberos del turno, estén en la zona o módulo que estén, reciben el aviso.

En ese momento, los bomberos que vayan a salir se preparan rápidamente y se dirigen hacia el lugar de los hechos. Es importante destacar que dependiendo del aviso llevan un vehículo u otro, de ahí la importancia de los detalles que tiene que dar la persona que llama: si es rescate en un accidente, en una casa, en el río, etc.

Mientras los bomberos se preparan y se dirigen hacia el lugar, desde la central, a través de un sistema informático ven toda la red de hidrantes de Salamanca, ya que es fundamental en caso de incendio tener reposición de agua. En Salamanca hay 1.200 hidrantes que se reparten por toda la ciudad y que, durante el fin de semana, los bomberos revisan para ver si están en buenas condiciones.

Por otro lado, también ven las columnas secas que hay. Una columna seca es una boca que pone “uso exclusivo de bomberos” y es una tubería sin agua, ellos introducen la bomba agua y esta coge presión para subir a las plantas en edificios que tienen mucha extensión.

Durante toda la intervención, los bomberos están comunicados con la central y otros compañeros con un dispositivo intercraneal que va conectado al casco y al walkie. Este dispositivo recoge las vibraciones que suenan cuando hablan. Los bomberos llevan un PPT (push to talk), que pueden pulsar sin problema y manteniendo las manos libres.