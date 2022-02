Ayuso, contundente: "Nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano"

En declaraciones a la Cope, la presidenta de la Comunidad de Madrid reitera que no tiene nada que ver con esa supuesta comisión de un contrato durante la pandemia

"Nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada". Son declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la cadena Cope, tras las manifestaciones del presidente del PP, Pablo Casado, que ha pedido explicaciones sobre una cuantiosa comisión relacionada con el citado familiar.

"Reto a que alguien me demuestre si estoy mintiendo, las relaciones comerciales entre particulares es algo ajeno a la administración. Yo no sé la cantidad de esa comisión y lo que tengo claro es que no es ilegal", añadía Ayuso.

En su opinión, "intentan enredad, mezclar varias verdades", además, considera que "la comisión no es ilegal". Por otra parte, avanzaba que esta misma mañana, en una rueda de prensa, "vamos a explicar todo con todo detalle, a ver si convenzo al PP de que la Comunidad de Madrid es una institución honrada que no ha hecho nada".

Finalmente, aseguraba que de este tema "primero se entera el PP y luego los medios", para concluir con esta afirmación: "Quiero pensar que le están engañando y que le han dado algo que está intoxicado", en alusión a Casado.