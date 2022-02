Manu Moreno recibe el OK para jugar contra el Marino al no estar sancionado finalmente

Manu Moreno ha recibido el OK para jugar contra el Marino de Luanco este fin de semana al no estar sancionado finalmente, según ha podido saber SALAMANCA AL DÍA. De este modo, el Salamanca UDS ha recibido la notificación de la Federación después de una consulta realizada por las dudas que había sobre si tenía cuatro o cinco amarillas en las últimas horas a pesar de que tanto el club como el jugador creían que no se vestiría de corto en el Municipal de Miramar.

La duda lleva varios días rondando, ya que dependiendo de la página que se consulte figura un número u otro, mientras que el nombre del extremo no aparecía en la lista de jugadores que cumplían castigo que ofrece el organismo competente cada semana, algo que sí se produce con el de Diego Benito. En definitiva, María podrá contar con el atacante cedido por el San Fernando si lo estima oportuno.